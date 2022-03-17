Остановка Lifosa опасности для жителей не создаст — Гентвилас

«Что банкротство, остановки или неплатежеспособность Lifosa — это экологическая бомба, давайте не будем так пугать жителей. Да, компания потребует внимания и специфических решений, но опасности нет. Нет речи об аварии, что что-то произойдет, мы составляем планы, как разобраться в случае неплатежеспособности с аммиачными емкостями», — сказал в четверг BNS министр.

По его словам, нынешняя ситуация на Lifosa получает только экономические оценки.

Между тем заместитель директора Департамента противопожарной опасности и спасения Гедрюс Сакалинскас предупреждает, что «закрытие и остановка технологического процесса» на заводе «неприемлемы, опасны».

«Аммиак в жидком состоянии, ему требуется режим давления, нужны компрессоры, а для них — электричество. Я знаю, что у них есть альтернативы поставок, генераторы, но и для них нужно горючее. Нам нужно позаботиться, чтобы не произошло какое-нибудь несчастье», — сказал Сакалинскас.

По его словам, из-за находящегося на территории компании большого количество аммиака Lifosa относится к объектам с повышенным уровнем опасности.

И все же он сказал, что безопасность на Lifosa обеспечена, у предприятия есть план безопасной остановки деятельности.

«У предприятия есть свой план, как это сделать, какие реакции во время аварии, какие действия для их предотвращения, я считаю, что персонал способен справиться с этими процессами», — сказал Сакалинскас.

Технический директор Lifosa Томас Янонис на состоявшемся в среду заседании Комитета Сейма по экономике сказал, что прекращение деятельности завода в год обойдется в 968 тыс. евро.

Желая продолжать деятельность, компания обратилась в координирующий санкции МИД и попросила разрешения пользоваться счетами, однако в четверг утром она еще не могла осуществлять платежи.

100% акций Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии EuroChem Group, 90% которой принадлежит контролируемому Мельниченко кипрскому предприятию AIM Capital. EuroChem Group 10 марта сообщила, что Мельниченко с 9 марта вышел из состава правления ее директоров, он также не является основным выгодоприобретателем группы.

Финансовый директор Lifosa Регвита Ивановене на заседании Комитета по экономике подтвердила, что Мельниченко переписал принадлежавшие ему акции на жену Александру Мельниченко.

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