Антирекорды таможни

Глава Таможенной криминальной службы подчеркнул, что в 2010 году нелегальный рынок больше всего процветал и достиг 42% общего рынка, потом в течение нескольких лет он сокращался. В 2018 году было достигнуто дно — чуть больше 16%, однако в течение последних полутора лет нелегальный рынок понемногу растет.

В прошлом году таможня задержала 172,705 млн нелегально перевозимых табачных изделий – на 31% больше, чем в 2018 году. Полиция конфисковала на 5% сигарет больше, пограничники – на 13%. Всего в 2019 году было задержано 246,56 единиц табачных изделий – на 24% больше, чем в 2018 году.

По данным исследования пустых пачек, проведенного компанией Nielsen, в настоящее время нелегальные сигареты составляют 21,3% рынка. По данным исследования рынка нелегальных сигарет, которое проводится компанией KPMG в странах ЕС по заказу Еврокомиссии, в 2018 году в Литве теневой табачный рынок составлял 17%.

Наркотики — почтой

В прошлом году Таможенная криминальная служба начала 173 досудебных расследования по факту контрабанды наркотиков, и должностными лицами был изъят 491 кг наркотиков. Почти тонна различных наркотиков была задержана за границей при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.

В Литве в прошлом году больше всего было изъято гашиша (284 кг) и экстази (159 кг) — эти наркотики в основном «транзитные». Такие количества наркотиков обычно отправляются из Испании в Россию (Санкт-Петербург и Москву), а активное участие в организации этих перевозок принимают граждане и Литвы, и России.

В прошлом году в руки таможенников также попали десятки килограммов каннабиса, кокаина, синтетических каннабиноидов. Также было задержано немало медикаментов психотропного действия.

По-прежнему (с 2011 года) фиксируется тенденция отправления наркотиков по почте. Правда, по почте пересылают небольшие партии наркотиков, в основном (в 65% случаев) вес составляет 1-10 г. Чаще всего по почте отправляют экстази, ЛСД, коноплю, кокаин, а также медикаменты, содержащие психотропные вещества. Большинство связанных с наркотиками посылок (94% задержанных) поступают в Литву из стран Европы. Как и в предыдущем году, преобладают голландские отправители – 54% задержанных посылок было отправлено из Нидерландов.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ