Как коронавирус повлияет на экономику

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Первые экономические данные показывают, что, по крайней мере, начало этого года будет очень драматичным для многих.

Скептически настроенные наблюдатели говорят, что в Китае ничего особенного не произошло, поскольку десятки миллионов людей заражаются каждый год, а десятки тысяч умирают. Однако разница значительна, потому что, если предоставленные статистические данные являются точными, смертность от нового коронавируса COVID-19 составляет около 3 процентов, а от гриппа менее 0,1 процента.

Быстрое распространение вируса и его угрозы иллюстрируется решительным ответом — крупнейшим карантином в мировой истории. По крайней мере, 15 крупных городов в Китае полностью изолированы от остального мира, десятки миллионов людей находятся в заключении дома, нет общественного транспорта, все светофоры постоянно показывают только красный свет. Если бы в Китае не были приняты такие превентивные меры, мы бы, вероятно, считали инфицированных миллионами.

С другой стороны, именно такие беспрецедентные карантинные меры затрудняют поиск исторических аналогий, которые могут помочь оценить масштабы экономического шока. Даже жители в некарантинных китайских городах часто остаются дома, опасаясь вируса, редко посещают магазины, предприятия общественного питания почти не покупают недвижимость.



Многие китайские промышленные предприятия еще закрыты или работают не на полную мощность. Нет никаких сомнений в том, что в таких условиях невозможно мечтать об экономическом росте, и это уже иллюстрируют некоторые показатели в Китае. Воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки в Китае в прошлом месяце были примерно в 8 раз меньше, чем год назад. Спрос на нефть и объемы переработки упали на четверть, а потребление угля и электроэнергии резко сократилось.



На уже разорванную глобальную цепочку поставок товаров указывает снижение средней скорости грузовых судов по всему миру. Российский экспорт в Китай, например, уменьшился почти на треть за первые шесть недель. Как на такую ситуацию реагируют остальной мир и инвесторы?



Человек, который не следил за глобальными новостями в прошлом месяце и теперь смотрит на изменения в основных мировых фондовых индексах, подумал бы, что ничего существенного, неожиданного или действительно опасного не произошло — многие фондовые рынки достигли новых исторических высот в последние недели. Вопрос в том, почему инвесторы не испытывают беспокойства и с энтузиазмом покупают не самые безопасные ценные бумаги.



Прежде всего, вирус, вероятно, будет успешно остановлен, и его экономический ущерб будет только краткосрочным. Параллели часто ищут в свете прошлых событий — эпидемия атипичной пневмонии 2003 года лишь на короткое время подавила рост Китая, а вскоре после этого рост снова ускорился. Теперь китайское правительство не меняет свои прогнозы роста ВВП в этом году, обещая смягчение условий кредитования, снижение процентных ставок, налогов, меры целевой помощи наиболее пострадавшим секторам и быстрое устранение шока за счет увеличения государственных инвестиций.



Вторая причина, почему в последние годы инвесторы реагировали почти на все плохие новости, не продавая акции, а, наоборот, видя возможность инвестировать еще больше, заключается в роли центральных банков-спасателей. Ожидается, что, если экономический рост замедлится, центральные банки немедленно снизят процентные ставки и еще больше увеличат денежное предложение, иными словами, будут печатать деньги.



Это ожидание основано на опыте — поскольку страхи протекционистской политики отрицательно сказались на мировой торговле в прошлом году, система Федеральных резервов США и Европейский центральный банк снизили процентные ставки и возобновили покупку ценных бумаг.



К сожалению, центральные банки имеют ограниченные полномочия для борьбы с последствиями вирусной эпидемии и нарушения цепочек поставок товаров, особенно когда процентные ставки уже чрезвычайно низки, а дополнительная денежная масса не стимулирует инвестиции в продуктовые активы и создание рабочих мест, а просто повышает стоимость ценных бумаг.



На первый взгляд, Литва, похоже, далека от кризиса и имеет мало общего с китайской экономикой. В прошлом году только 0,9 проц. общего экспорта товаров из Литвы досталось Китаю, а поток гостей из Китая в Литву составил всего 1% от общего числа прибывших туристов. Более высокая уязвимость связана с китайским импортом, но и он составляет только 2,9%. всего импорта. Может даже показаться, что невозможность некоторое время покупать более дешевые потребительские товары китайского производства становится возможностью, а не проблемой для местных производителей,