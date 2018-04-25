Остерегайтесь. Мошенничество на коронавирусе

Кроме того, могут поступать звонки с различными предложениями. Самое главное — не разглашать ваши личные данные и электронные банковские коды. При возникновении подозрений: будьте бдительны, не паникуйте или немедленно звоните 112.

Используя страх людей перед коронавирусом, мошенники при помощи электронной почты выдают себя за представителей органов здравоохранения и пытаются узнать у людей их личные данные, сообщает Businessinsider.

Онлайн-мошенники делают рассылки по электронной почте, пытаясь извлечь выгоду из растерянности и страха людей, связанных с вирусом. Исследователи по компьютерной безопасности выявили многочисленные факты мошенничества. Злоумышленники в электронных письмах писали от имени таких организаций, как Центр по контролю и профилактике заболеваний или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), предлагая информацию о вирусе. Их цель — обманным путем заставить жертву загрузить вредоносное программное обеспечение или передать свои учетные данные.

Не верьте в мгновенное обогащение

Люди, потерявшие деньги после неудачных вложений, получают предложения вернуть хотя бы часть средств за плату. Банк Литвы (БЛ) призывает не верить подобным «спасателям».

«Банк Литвы сталкивается со случаями, когда люди, потерявшие деньги после неудачных вложений, получают предложения вернуть хотя бы часть денег за плату. Не стоит питать иллюзий – это просто еще одна форма мошенничества», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты Центробанка подчеркнули, что подобным «спасателям» нельзя доверять, поскольку они цинично используют надежды людей вернуть утраченные средства. При этом мошенники, как правило, знают историю инвестиций человека, размер потерянной суммы и обещают вернуть часть денег за вознаграждение. Как правило, это процент от вложенных средств. В результате потери обманутых людей могут вырасти еще больше.

Кроме того, как отметили в БЛ, мошенники используют популярные бизнес-платформы для создания поддельных сайтов интернет-магазинов и предлагают приобретать товары, которые ассоциируются с известными в Литве людьми.

«Через несколько секунд после посещения сайта такого магазина покупатель оказывается на странице, на которой предлагается инвестировать в рынки Forex или другие особо рискованные финансовые инструменты», – отмечает Центробанк.

В настоящее время в черном списке Банка Литвы находятся 160 веб-сайтов, которые предлагают незаконные финансовые услуги. В соответствии с рекомендациями Центробанка, начинающим инвесторам предлагают не вкладывать средства в неизвестные продукты, проверять лицензию инвестиционной фирмы и необходимые разрешения, а также избегать предложений, которые обещают «мгновенное обогащение» и «отсутствие риска».

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ