Анушаускас: Литва поставила Украине 50 БТР M113

По его словам, на совете не обсуждался вопрос о возможной военной поддержке Украины, обсуждалась ситуация в регионе — мобилизация, возможные просьбы о предоставлении убежища гражданами России.

Министр также подчеркнул, что Литва рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины консультируясь с партнерами по НАТО, так как стране необходимо выполнять и свои обязательства перед Альянсом, для обеспечения безопасности военнослужащих, дислоцированных в Литве.

«Наша армия — это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников, которые находятся здесь. В итоге каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, причем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро», — сказал министр.

Новостной портал 15min со ссылкой на источники сообщил в понедельник, что украинцы обратились к литовцам с просьбой передать им новое вооружение — артиллерийские системы PZH 2000, системы ПВО NASAMS и другие БТР M113.

На вопрос о возможностях Литвы передать это вооружение украинцам Анушаускас подчеркнул, что Литва «не рассматривала такие вопросы».

По словам министра, PzH 2000 и NASAMS являются «системами, которые играют критически важную роль для обороны Литвы», а система NASAMS является единственной, которая защищает базу ВВС в Шауляй, и является «критически важной в целом» в контексте НАТО».

По словам Анушаускаса, потенциал тяжелой артиллерии в Литве не был развит и сильно отстает от всех соседних стран.

«У нас есть единственный полностью укомплектованный дивизион самоходных гаубиц, то есть 18 единиц. Соседние страны, наши северные соседи — к сожалению, их возможности в разы больше (…). В этой сфере Литва отстает, подчеркну, что это не потенциал, которого у нас много, где-то в резерве простаивает», — сказал политик.

Помимо бронемашин М113, Литва передала Украине 105-мм гаубицы и тяжелые минометы. Анушаускас подчеркнул, что это вооружение является не резервом, а частью используемых мощностей.

«В отличие от других государств, мы, видя нужду Украины, отдаем часть своего потенциала. Мы давно опустошили склады. Предел того, что мы можем дать определить сложно, он зависит от ситуации в Украине. Но мы все рассматриваем», — сказал он, еще раз подчеркнув, что сейчас передача немецких гаубиц и систем NASAMS не рассматривается.

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