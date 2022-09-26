Клайпедский терминал СПГ не будет работать 4 дня для технадзора

Со вторника по 1 октября работа терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде будет временно приостановлена для техосмотра, а судно-хранилище Independence будет отключено от газотранспортной системы.
Работа терминала будет остановлена 27 сентября в 7 часов утра, сообщил его оператор -компания Klaipėdos Nafta.
«В условиях работы терминала практически на максимальной газификационной мощности в этом году и существенном росте спроса на услуги терминала крайне важна безотказная работа СПГ-терминала. Мы используем любую возможность для проведения работ по техническому обслуживанию», — сказал директор службы управления терминалами компании Дайнюс Чюта.
Одновременно будет проведена очистка акватории терминала, поэтому судно-хранилище будет временно отведено от обычного места и пришвартовано к причалу компании Klaipėdos Smeltė.
Подача газа потребителям в Литве будет осуществляться из латвийского газохранилища Инчукалнсе и, при необходимости, через литовско-польское соединение газопровода GIPL.
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