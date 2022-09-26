СМИ назвали потери мировой экономики от войны

Отмечается, что на Западе опасаются, что мобилизация в РФ и «референдумы» на оккупированных территориях Украины могут затянуть войны на многие месяцы или годы.

Согласно прогнозам ОЭСР, мировая экономика должна вырасти на 3% в этом году и на 2,2% в 2023 году. Перед войной ожидался рост на 4,5% в текущем году и на 3,2% в 2023 году. Таким образом война в Украине обойдется миру в сумму, эквивалентную объему производства французской экономикой за эти два года.

Тем временем правительство России, по данным СМИ, готовится к падению экономики страны до 2030 года из-за западных санкций.