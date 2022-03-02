Анушаускас: нужно будет определиться относительно более активных действий в помощь Украине

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Раньше или позже странам Запада придется определиться относительно более активных действий в помощь Украине, подвергшейся нападению России, говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Раньше или позже все равно придется определиться относительно более активных действий в помощь Украине», — сказал министр в среду перед заседанием кабмина.

«Какие это действия, я считаю — на следующей неделе встречаемся мы, министры обороны НАТО, и можно будет шире поговорить в закрытом пространстве», — добавил он.

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на прошлой неделе заявил, что страны Сообщества по просьбе Украине направят ей истребители, чтобы помочь отразить нападение России.

И все же польский президент Анджей Дуда во вторник сообщил, что его страна не передаст военные самолеты Украине, потому что это будет считаться «военным вмешательством». По сходным причинам на намерены направлять Украине свои истребители и Словакия с Болгарией.

Такие заявления стран внесли сумятицу, потому что еще в понедельник украинский парламент сообщил в Twitter, что три эти государства передадут стране более 70 военных самолетов.

Анушаускас сказал, что не может комментировать заявления иностранных представителей, а также подчеркнул, что информация о помощи Украине не будет находиться в открытом доступе.

«Эти вопросы не были и не будут в открытом доступе», — сказал он.

Помощь в размере полумиллиарда

Сообщество на прошлой неделе разрешило выделить деньги из Европейского мирного инструмента на поставки оружия из стран ЕС в Украину. На это выделяется 450 млн евро.

«Эти деньги предназначаются для государств, которые поддерживают Украину. Иными словами, те государства, которые участвуют в покупке оружия, имеют возможность покупать его на эти деньги», — сказал журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, деньги можно будет использовать и на покупку вооружений, и на передачу имеющихся вооружений с получением за это компенсации.

«Документы об учреждении этого фонда подписываются сейчас», — сказал министр.

По словам Ландсбергиса, по-прежнему остаются «определенные возможности поставлять и более тяжелые вооружения Украине, но государства сами должны решить, как они это делают».

Министр сказал, что не может подробнее прокомментировать ситуацию с истребителями, однако подчеркнул, что «лучше меньше об этом говорить».

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