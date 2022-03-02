Посол Украины: нам нужна бесполетная зона над страной

Petro Bešta/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Украинский посол в Вильнюсе Петр Бешта говорит, что теперь больше всего нужно, чтобы Запад обеспечил бесполетную зону над страной.

«Бесполетная зона над Украиной — это главный приоритет. Проблема в том, что Россия изменила свою военную стратегию и нацелилась на гражданские объекты, последние дни атакует крупные города», — сказал посол в среду после встречи со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Viktorija Čmilytė-Nielsen susitiko su Ukrainos ambasadoriumi Petro Bešta/ / Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Альянс получает призывы помочь с обеспечением бесполетной зоны над Украиной после того, как российская авиация начала наносить удары по мирным целям в Украине.

«Много жертв среди мирного населения, Россия только что вступила на путь гуманитарной катастрофы, так как из-за нашего сильного сопротивления они не могут оккупировать нас на земле», — подчеркнул посол.

Он также поблагодарил правительство и жителей Литвы за всестороннюю помощь. «Я хочу поблагодарить правительство, политиков Литвы, каждого, мы каждый день чувствуем вашу помощь, вы наши близкие партнеры и друзья», — сказал Бешта.

Спикер сейма после встречи сказала, что после последних событий обеспеченная международным сообществом бесполетная зона над Украиной уже не выглядит невозможной.

«Неделю назад было трудно себе представить, что такие страны, как Швейцария больше не будут нейтральными. Поэтому на самом деле ничего нельзя исключать, это не решение одного государства, это общее соглашение альянсов, всех стран, я считаю, что, помимо НАТО, нужно говорить и о формате ООН, потому что такое закрытие воздушного пространства, его охрана имели бы прежде всего гуманитарные цели», — сказала Чмилите-Нильсен.

Кремль на прошлой неделе вторгся в Украину и начал войну, вызвав возмущение во всем мире. Москва окружила крупнейшие города страны, однако украинские силы интенсивно сопротивляются наступлению.

Западные государства ответили на вторжение санкциями для России и всесторонней помощью Украине, включая и военную.

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