Аппарат президента представил сейму кандидатуру Д. Яунишкиса в директоры ДГБ ещё на срок

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президентское ведомство во вторник представило сейму кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий (пять лет) на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ).

Представляя кандидата, советник президента Йонас Жукас обратил внимание на то, что Д. Яунишкис выработал новую стратегию деятельности ДГБ, кодекс этики сотрудников разведки, во время его пребывания на этой должности доверие к ДГБ в обществе выросло.

Президент Гитанас Науседа представил кандидатуру Д. Яунишкиса сразу после того, как парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) принял решение относительно деятельности разведывательного ведомства накануне президентских выборов, когда оно проверяло окружение кандидатов.

КНБО пришёл к выводу, что разведка не нарушила законы, однако призвал ДГБ усовершенствовать организацию работы и отказаться от устных поручений, всегда чётко указывать основание сбора информации и проверок.

Комитет провёл расследование после того, как высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В решении комитета говорится, что ДГБ проверял всех кандидатов и их окружение, а также других лиц, чтобы предотвратить вероятное влияние третьих стран на президентских выборах. Правоохрана, которая дала оценку представленному в документе материалу, констатировала, что преступления не было.

Й. Жукас сказал, что президент сам уделил много внимания тому, чтобы выяснить эту историю «до конца».

Осенью прошлого года президент и разведка тесто сотрудничали при осуществлении обмена шпионами между Литвой, Россией и Норвегией.

После продолжавшихся много месяцев переговоров и помилования президентов двух российских шпионов разведка обменяла их на двух граждан Литвы и гражданина Норвегии, которые были осуждены в России.

Й. Жукас сказал в сейме, что в этой операции сотрудничала и разведка США.

Согласно законам, президент должен получить одобрение сейма на назначение директора ДГБ.