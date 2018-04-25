Финляндия продлевает ограничительные меры в стране до 13 мая из-за коронавируса

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Власти Финляндии продлят действие ограничительных мер в стране, введенных до 13 апреля, еще на месяц — до 13 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает ТАСС.

«Меры, принятые в связи с чрезвычайным положением, будут продлены до 13 мая», — сказала она.

Ранее страна с 19 марта по 13 апреля закрыла границы, в том числе со странами Шенгенской зоны, из-за ситуации с коронавирусом. Также в Финляндии закрыты были школы и вузы.

С 28 марта по 19 апреля власти ограничили передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения вируса. Кроме того, запрещено собираться группами более чем по 10 человек.