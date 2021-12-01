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Apple будет сообщать владельцам iPhone о слежке за ними

Фото: pixabay.com

Компания Apple намерена оповещать пользователей, чьи iPhone могли стать объектом хакерской атаки. Нововведение раскрыли журналисты Gizmodo.

На такой шаг корпорация пошла из-за слежки с помощью шпионских программ израильской компании NSO Group. В Apple уточнили, что теперь пользователям будут отправлять уведомления по электронной почте и в iMessage, а также на их веб-страницу Apple ID.

«Уведомления об угрозе предназначены для информирования и помощи пользователям, которые могли стать мишенью спонсируемых государством злоумышленников», — говорится в сообщении корпорации.

Само уведомление сформулировано таким образом: «Внимание! Злоумышленники, спонсируемые государством, могли атаковать ваш iPhone». Согласно информации специалистов, компания не планирует уточнять, кто именно стоит за взломом, то есть не будет указывать хакерскую группировку или страну их базирования.

freecity.lv

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