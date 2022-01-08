Apranga раньше времени вернула государству отложенные налоги

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Контролируемая концерном MG grupe крупнейшая в странах Балтии группа предприятий по торговле одеждой Apranga с учетом результатов работы за 11 месяцев этого года и планирующейся выручки на 2022 год по согласованию с налоговыми администраторами вернула в госбюджет все отсроченные налоги в Балтийских странах.

Группа договорилась с налоговым администратором в Литве о возвращении отложенных налогов с ноября 2020 по установленному государством графику до конца 2022 года, однако решила вернуть госпомощь раньше, сообщила Apranga через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

По словам главы Apranga Римантаса Первенецкаса, отсрочка налогов была одной из самых эффективных и быстрых государственных субсидий, что было особенно важно в период полной неопределенности, когда все магазины группы были закрыты из-за пандемии.

«Мы надеемся, что в 2022 году удастся избежать жестких ограничений и безопасно работать с соблюдением всех необходимых требований. По итогам этого года мы решили, что хотим и можем досрочно вернуть государству отложенные налоги», — сказал Первенецкас в комментарии BNS.

В 2022 году Apranga Group планирует достичь оборота в 290 млн евро (с учетом НДС),что на 28% больше, чем ожидается в 2021 году. За 11 месяцев этого года он составил 202,7 млн евро, на 6,4% больше, чем год назад.

Apranga Group в настоящее время управляет сетью из 171 магазина в странах Балтии: 102 из них находятся в Литве, 46 — в Латвии и 23 — в Эстонии. В следующем году группа планирует реконструировать или открыть 6-10 магазинов.

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