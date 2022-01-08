Талибы запретили женщинам пользоваться банями

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Талибы продолжают вводить свои законы на территории Афганистана — страны, власть в которой представители экстремистской группировки захватили в августе прошлого года, когда военные Соединённых Штатов Америки покинули её территорию.

Иностранные средства массовой информации сообщают о том, что талибы продолжают устанавливать свои жёсткие правила на территории страны. Так, стало известно о том, что на севере Афганистана женщинам запретили посещать общественные бани. Такое решение вызвало бурю негодования как со стороны женской половины населения страны, так и со стороны правозащитных организаций, поскольку посещение бань или хаммамов — это древнейшая традиция. Кроме того, для многих поход в баню — это способ согреться в зимнее время.

Женщины, которые ранее регулярно посещали общественны бани с целью ритуального очищения, которое предусмотрено законодательством, уверены, что талибы нарушают их законные права. Кроме того, многие опасаются, что запрет в дальнейшем распространится и на другие части страны.

Отметим, что с того момента, как талибы захватили власть в Афганистане, страна погрузилась в гуманитарный кризис. Миллионы афганцев страдают от голода, нехватки чистой воды, а также отсутсвия возможности отапливать свои дома в холодное время года. По прогнозам ООН, к середине 2022 года более 90% афганцев могут оказаться за чертой бедности.