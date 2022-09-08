Арестович: Украина ждет от Запада артиллерии, самолетов, ракет

Украина ждет от Запада артиллерии, самолетов, а также ракет воздушного базирования, вооружений ей нужно как минимум в два раза больше, чем предоставляется в настоящее время, говорит советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.
«Чтобы победить Россию, есть только одно условие: в два раза больше оружия, чем вы нам даете». Этого будет достаточно и нам, и вам — мы победим в этой войне», — заявил Арестович в четверг в Вильнюсе на конференции, посвященной 508-й годовщине Оршанской битвы.
Он говорит, что если сравнивать артиллерийские мощности, то российское вооружение как минимум в три раза превышает украинское, поэтому он ожидает быстрых решений от стран Запада уже на проходящей в четверг в Германии встрече министров обороны и представителей армий стран, оказывающих военную поддержку Украине.
«Я ожидаю, что сегодня в Рамштайне будут приняты решения об удвоении необходимого нам количества оружия. Это могут быть системы ПВО, могут быть самолеты. Нам нужны самолеты. У нас есть успешный опыт использования противорадарных ракет Harm, запускаемых с наших самолетов», — сказал представитель администрации президента Украины.
Арестович также подчеркнул, что Украине сейчас нужно не только отправлять солдат в прямой конфликт, где участвует около 300 тыс. военнослужащих, но и обеспечивать охрану границы с Россией, что тоже требует «очень много оружия».
На традиционной встрече так называемых стран-доноров, которая начинается в четверг в Германии, будет обсуждаться ход войны России в Украине и будут названы новые потребности в вооружении для украинской армии.
На совещании накануне министр обороны сообщил, что Литва передала Украине имевшиеся у нее в резерве гаубицы калибра 105 мм.
Встреча в так называемом формате «Рамштайн» проводится по приглашению министра обороны США Ллойда Дж. Остина.
Контактная группа по обороне Украины была создана в апреле по инициативе США. Последнее заседание этой группы, объединяющей представителей НАТО и стран-партнеров Альянса, состоялось в июле.
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