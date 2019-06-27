Армейские машины будут ездить бесплатно

Фото BFL/Пятраса Малукаса

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Сейм Литвы разрешил крупногабаритным транспортным средствам литовской армии бесплатно передвигаться по дорогам страны, сообщает пресс-служба парламента. До сих пор такое было позволено только иностранным военным. Раньше армейские автомобили на общих основаниях оплачивали проезд по платной дороге. Закон был принят единогласно 82 депутатами. Он вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Парламент ввел также поправки для автомобилей, которыми пользуются инвалиды, и сельскохозяйственных транспортных средств.

Кроме того, принятый закон облегчает порядок доступа инвалидов с транспортными средствами к Куршской косе. Советник департамента автомобильного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Александрас Ступенко рассказал, что инвалиды будут бесплатно пользоваться паромной переправой через Куршскую косу на любом транспортном средстве (находящемся в их собственности или управляемом на другом основании). Раньше они могли это делать только на специальном автомобиле с ручным управлением.

Кроме того, принятые поправки устанавливают, что использование дорог общего пользования или местных дорог не требует разрешения при движении на тракторе или самоходной сельскохозяйственной технике, размеры которой (длина, ширина, высота) с грузом или без него больше, чем автомобиль с максимально разрешенными габаритами, только их края должны быть помечены.

Бесплатно такие транспортные средства могут перемещаться, только если едут в поле, переезжают с одного поля на другое или возвращаются обратно.

Поправки также содержат перечень самоходной сельскохозяйственной техники. В список включены комбайны, косилки, измельчители и опрыскиватели растений.

Член бюджетно-финансового комитета Сейма Валиус Ажуолас пояснил, что раньше транспортные средства, которые были крупнее определенных законом габаритов, не могли перемещаться бесплатно.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ