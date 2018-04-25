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Армия Литвы закупает шлемов на 2,3 млн евро

Фото kam.lt/ Aut. A.Gedrimas

Литовская армия закупает до 11,4 тыс. шлемов на сумму превышающую 2,3 млн евро, подтвердил в комментарии BNS директор Агентства оборонных ресурсов Сигитас Дзекунаскас. 

Конкурс на закупку шлемов объявлен в марте прошлого года, в нем участвовали поставщики из Испании, Великобритании, Хорватии, Украины, Болгарии и Литвы. 

Договор с поставщиком из Хорватии Sestan-Bush и литовской компанией Army Supply, которая действует по договору об объединенной деятельности, был подписан 18 октября. 

Срок действия договора составляет три года.

За этот период армия по потребности приобретет до 11,4 тыс. шлемов, цена единицы составляет 204 евро.  

«Товар будет поставляться в течение пяти месяцев со дня предоставления заказа. Планируется, что 3 тыс. единиц шлемов будут доставлены до марта 2020 года. Закупаемые шлемы предназначены военным литовской армии», – говорится в присланном BNS комментарии.

В прошлом году армия с тем же поставщиком также подписала договор о закупке шлемов, однако тогда было их было закуплено  2,8 тысячи. В рамках того договора цена одно шлема составила 220 евро. 

Армия подчеркивает, что шлем для солдата является одним из основных и важнейший мер, которые могут защитить жизнь, как в районе операций, так и в повседневной подготовке и при выполнении учебных боевых стрельб. 

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