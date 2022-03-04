Армонайте обсудит с вице-президентом Google борьбу с российской пропагандой в интернете

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Литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в пятницу встретится в Вильнюсе с вице-президентом Google Маркхамом Эриксоном и обсудит борьбу с российской пропагандой и дезинформацией в интернете.

Министр расскажет вице-президенту Google об условиях инвестирования в Литве, прогрессе Литвы в области информационных технологий, сообщило Министерство экономики и инноваций.

На встрече также будет обсуждаться тема кибернетической безопасности и борьбы с российской и белорусской дезинформацией и пропагандой в интернете, актуальность которой возросла после начала развязанной Россией войны в Украине.

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