Армонайте: торговый представитель Литвы в Тайбэе начнет работу через несколько месяцев  

Глава торгового представительства Литвы в столице Тайваня Тайбэе приступит к работе в конце лета или осенью, говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
«Реально, что со всеми процедурами мы сможем физически направить туда представителя в конце лета или осенью», — сказала Армонайте в Сейме во время «правительственного часа».
«Поскольку мы направляем официального представителя — госслужащего, должен быть конкурс», — добавила министр.
Консерватор Юргис Разма поинтересовался у министра, почему открытие представительства так затянулось. По его словам, «актуально было бы открыть в период самого большого подъема» после открытия осенью прошлого года тайваньского представительства в Вильнюсе.
По словам министра, для открытия представительства требовалось официальное письмо тайваньского МИДа: «Оно было получено, по правде говоря, не так уж и давно».
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