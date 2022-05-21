Армонайте: торговый представитель Литвы в Тайбэе начнет работу через несколько месяцев  

Глава торгового представительства Литвы в столице Тайваня Тайбэе приступит к работе в конце лета или осенью, говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

«Реально, что со всеми процедурами мы сможем физически направить туда представителя в конце лета или осенью», — сказала Армонайте в Сейме во время «правительственного часа».