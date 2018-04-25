АСЕАН и партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли

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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) подписано на саммите АСЕАН, сообщает ТАСС.

Соглашение о ВРЭП должно помочь в восстановлении экономики после пандемии. Вступление документа в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн (это примерно треть мирового ВВП).

По прогнозам, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.