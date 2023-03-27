ASUS представляет новые устройства коммерческой серии Expert

Компания ASUS, мировой лидер в области технологических инноваций, представляет новые устройства коммерческой серии Expert, включающую широкий ассортимент высокопроизводительных и универсальных решений, наделенных системой безопасности корпоративного уровня.

Обновленное портфолио коммерческой серии включает ExpertBook B9 (B9400CBA), самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук; ExpertBook B7 Flip (B7402FBA), новейший 14-дюймовый ноутбук-трансформер с поддержкой сетей 5G, и ExpertBook B3 Detachable (B3000), первое в серии Expert портативное устройство с отсоединяемой клавиатурой, которое можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Новые флагманские ноутбуки ExpertBook, настольные компьютеры, мини-ПК, рабочие станции и моноблоки ExpertCenter предлагают высокую производительность, компактность, универсальность, элегантное оформление, безупречную надежность и долговечность – все необходимое для продуктивной и комфортной работы в офисах, командировках, учебных классах, на предприятиях розничной торговли и в сфере здравоохранения.

ExpertBook B9 – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук

ExpertBook B9 (B9400CBA) – ультрапортативный и невероятно компактный, но в то же время мощный и прочный ноутбук, который станет идеальным партнером в мире современного бизнеса. Бизнес-ноутбук ExpertBook B9, выполненный в корпусе из магниево-литиевого сплава, весит всего 880 граммов и отличается повышенной прочностью, отвечающей строгим требованиям американского военно-промышленного стандарта. Несмотря на компактность и легкость, ExpertBook B9 предлагает отличный уровень производительности и способен проработать до 16 часов в автономном режиме, что в сочетании с высокой прочностью делает его незаменимым помощником в условиях гибридного формата работы или частых командировок. Кроме того, данный ноутбук отвечает высоким стандартам энергоэффективности, включая сертификацию EPEAT Gold, и поставляется в экологичной упаковке.

ExpertBook B7 Flip – новейший 14-дюймовый ноутбук-трансформер с поддержкой сетей 5G

ExpertBook B7 Flip (B7402FBA) – идеальное решение для гибридного формата работы и частых поездок. Этот портативный ноутбук-трансформер обладает выдающейся производительностью и наделен поддержкой платформы Intel vPro®. Время автономной работы ExpertBook B7 Flip составляет до 11 часов, а поддержка стандарта 5G (опция) позволяет выходить в интернет откуда угодно. Кроме того, мобильные сети 5G предлагают более высокий уровень информационной защиты по сравнению с общедоступными сетями Wi-Fi. ExpertBook B7 Flip выполнен в тонком и легком корпусе из магниево-алюминиевого сплава и оснащен шарнирным креплением ErgoLift, позволяющим раскрывать дисплейную крышку на 360°, поэтому его можно использовать и как классический ноутбук, и как планшет. Ресурс поворотного крепления рассчитан на 30 000 циклов открытия/закрытия. Сенсорный дисплей устройства обладает соотношением сторон 16:10. В качестве опции в комплектацию устройства могут входить стилус и встроенный в тачпад сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad. Также поддерживаются возможности биометрической авторизации, включая вход в систему с помощью функции распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев. Для защиты конфиденциальной информации на дисплее от посторонних глаз может использоваться режим Private View, в котором экран затемняется при взгляде под углом 45°. ExpertBook B7 Flip предлагает широкие возможности подключения, в том числе одновременную поддержку до трех внешних дисплеев.

ExpertBook B3 Detachable – портативное устройство с отсоединяемой клавиатурой, которое можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально

ExpertBook B3 Detachable (B3000) – одно из самых универсальных бизнес-устройств из представленных на рынке. Этот уникальный ноутбук способен проработать до 21 часа в автономном режиме, а его чехол ExpertStand с тканевой отделкой может выполнять функцию подставки, позволяя устанавливать устройство как горизонтально, так и вертикально. Съемная клавиатура ExpertBoard легко и быстро подсоединяется и отсоединяется, позволяя использовать ExpertBook B3 Detachable как классический ноутбук или как планшет. ExpertBook B3 Detachable – первый ноутбук с операционной системой Windows, работающий на базе платформы Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen2. Он поставляется с высокоточным стилусом, для которого в корпусе предусмотрен специальный держатель. В этом отсеке электронное перо надежно хранится и быстро подзаряжается. Для превосходного качества конференц-связи ExpertBook B3 Detachable оснащается технологией интеллектуального шумоподавления, а его 5-мегапиксельная веб-камера поддерживает инновационную технологию (3DNR), которая повышает качество видеоизображения, устраняя до 94% шумов, которые появляются в условиях плохой освещенности.

Преимущества серии ASUS Expert

У каждого бизнеса есть индивидуальные потребности и свой уникальный метод организации рабочих процессов в современных реалиях. Среди полезных и удобных функций для продуктивной работы и видеоконференций, реализованных в ноутбуках ExpertBook, настольных ПК, мини-ПК, рабочих станциях и моноблоках ExpertCenter, – новейшие аппаратные компоненты, включая процессоры Intel® Core™ i7 12-го поколения, поддержка платформы Intel vPro®, система безопасности корпоративного уровня, двухсторонняя технология интеллектуального шумоподавления, аппаратная шторка веб-камеры и беспроводной контроллер новейшего стандарта WiFi 6E для видеоконференций. Для того, чтобы предприятиям малого и среднего бизнеса, учебным заведениям и другим компаниям было проще справляться с актуальными вызовами, коммерческая серия Expert предлагает широкое портфолио устройств, обладающих целым рядом существенных преимуществ.

Надежность и долговечность: Устройства серии Expert отличаются высочайшей надежностью и долговечностью, благодаря прочной конструкции. Созданные с использованием экологичных материалов и технологий, они проходят испытания на соответствие военно-промышленному стандарту армии США MIL-STD-810H и еще более строгое тестирование по внутренним стандартам ASUS. Система безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу устройств и защиту конфиденциальной коммерческой информации и личных данных пользователей. В частности, система безопасности может включать встроенный модуль TPM 2.0, слот для замка Kensington, аппаратную шторку веб-камеры и многое другое.

Устройства серии Expert отличаются высочайшей надежностью и долговечностью, благодаря прочной конструкции. Созданные с использованием экологичных материалов и технологий, они проходят испытания на соответствие военно-промышленному стандарту армии США MIL-STD-810H и еще более строгое тестирование по внутренним стандартам ASUS. Система безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу устройств и защиту конфиденциальной коммерческой информации и личных данных пользователей. В частности, система безопасности может включать встроенный модуль TPM 2.0, слот для замка Kensington, аппаратную шторку веб-камеры и многое другое. Универсальность и портативность: Коммерческая серия ASUS Expert включает ноутбуки, настольные компьютеры, рабочие станции и моноблоки, предлагающие высокую производительность и безупречную надежность для бесперебойной работы и коммуникации между сотрудниками. Для оснащения офисов или удаленных рабочих мест превосходно подойдут различные модели ноутбуков ExpertBook и настольные компьютеры, рабочие станции, мини-ПК или моноблоки ExpertCenter. Для гибридного формата работы и тех сотрудников, кто проводит много времени в дороге и служебных командировках, отличным решением станут портативные ноутбуки ExpertBook B9, ExpertBook B7 Flip или ExpertBook B3 Detachable.

Коммерческая серия ASUS Expert включает ноутбуки, настольные компьютеры, рабочие станции и моноблоки, предлагающие высокую производительность и безупречную надежность для бесперебойной работы и коммуникации между сотрудниками. Для оснащения офисов или удаленных рабочих мест превосходно подойдут различные модели ноутбуков ExpertBook и настольные компьютеры, рабочие станции, мини-ПК или моноблоки ExpertCenter. Для гибридного формата работы и тех сотрудников, кто проводит много времени в дороге и служебных командировках, отличным решением станут портативные ноутбуки ExpertBook B9, ExpertBook B7 Flip или ExpertBook B3 Detachable. Удобное администрирование: Устройствами серии Expert очень удобно централизованно управлять благодаря современным средствам удаленного администрирования, включая ПО ASUS Control Center, платформу Intel vPro® и приложение MyASUS.

Доступность и цена

Новые устройства серии Expert доступны для заказа в странах Балтии. Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.