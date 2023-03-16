Начинается традиционный международный кинофестиваль «Kinopavasaris»

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С сегодняшнего дня и в течение 10 дней фестиваль будет проходить в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.

Как обычно, зрители могут выбирать картины из целого ряда программ «Кино весны» – в том числе конкурсной программы, работы актеров, панорамы самых ярких работ прошлого года, программы для маленьких зрителей, премьер литовских фильмов.

Помимо этого, «Кино весна» — это не только фестивальный показ фильмов, но и возможность встретиться с создателями фильмов и принять участие в дискуссиях.

Подробная программа на сайте kinopavasaris.lt