Оперетта «Мистер X». Впервые в Вильнюсе!

Гастроли государственного Днепропетровского академического театра оперы и балета с опереттой «Мистер X» только 2 апреля в концертном зале Compensa, начало в 18.00. Представляем поистине масштабное зрелище!

«Мистер X» – самая известная классическая оперетта всемирно известного композитора Имре Кальмана.

История любви на сцене, в которой будет абсолютно все что заинтересует зрителя: запутанный сюжет, закулисные интриги, яркие актерские образы, любовные переживания, комические ситуации, грандиозный и неожиданный финал.

В музыкальном спектакле задействовано более 30 артистов. В спектакле принимают участие заслуженные артисты Украины, солисты оперы, артисты хора, миманса и балета. Авторы спектакля создали незабываемые образы, яркие костюмы и декорации, которые станут уникальным отражением музыки Имре Кальмана.

Действие происходит в Париже в начале XX века, зрители попадут в цирковое закулисье, где насладятся классической love story девушки из высшего общества и загадочного циркового артиста. Здесь поражают оригинальность, шикарный балет и сильный вокал.

В «Мистере X» сочетаются смешное и трагическое. Характеры персонажей четко ложатся в традиционные театральные амплуа, но при этом каждый герой обладает неповторимой индивидуальностью. Добротное либретто в сочетании с великолепной музыкой дали в результате одну из лучших оперетт мирового репертуара.

Главные роли исполнят заслуженная артистка Украины Алена Бокач и заслуженный артист Украины Александр Сергеев.

Режиссер-Постановщик: В. Чернова. Продолжительность спектакля 2 часа, спектакль идет с одним антрактом.