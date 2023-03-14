Провайдеров обязали заблокировать IP-адреса, используемые для доступа к телеканалам РФ

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Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) 8 марта решила обязать интернет-провайдеров на этой неделе заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить дальнейший просмотр российских телеканалов, подпавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Комиссия выяснила, что попавшие под санкции ЕС телеканалы распространяются в интернете. Также установлено, что доступ к пакетам данных запрещенных телеканалов осуществляется по IP-адресам серверов, используемых для доступа к телеканалам НТВ, «Первый канал», «Россия 1» (ВГТРК), «Россия 24» (ВГТРК) и «РТР Планета» (ВГТРК).

Решение о блокировке IP-адресов было принято после обсуждения с представителями интернет-провайдеров, а также после положительной оценки готовности и технических возможностей провайдеров внедрить решение на этой неделе.

Провайдеры должны будут устранить доступ к IP-адресам, используемым для доступа к данным телеканалам, в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения ЛКРТВ в силу.

После поправок к Закону об общественной информации, принятых Сеймом в прошлом году, в Литве до января 2024 года вступил в силу запрет на ретрансляцию и распространение в интернете теле- и радиоканалов субъектов, созданных в России и Беларуси, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемых этими странами.

После начала Россией военных действий на Украине Совет ЕС ввел санкции против российских телеканалов RT, Sputnik, «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24/Россия 24», TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, «Россия 1», РЕН ТВ, «Первый канал».