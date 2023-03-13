В Вильнюсе изменится порядок оплаты парковки

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Вильнюсский городской совет одобрил обсуждаемый в комитетах вопрос об изменении порядка местной оплаты парковки, целью которого является автоматизация контроля за сбором платы за парковку и упрощение оплаты.

Продлится срок оплаты и не останется желтых квитанций

После вступления решения в силу с 1 октября текущего года будет расширена возможность оплачивать местный сбор за день вместо нынешних 72 часов, а сбор может будет заплатить в течение 168 часов.

Также не останется желтых квитанций, поскольку появится возможность добровольно зарегистрировать контактные данные управляющих автомобилями на портале самообслуживания, администрируемом JUDU (МУ «Susisiekimo paslaugos»). Это означает, что зарегистрировавшимся будут отправлены сообщения с предложением оплатить взнос за день или напоминанием об оплате сбора. Те, кто не желает регистрировать своих контактных данных, смогут самостоятельно проверить, есть ли действующие записи о неуплате дорожных сборов, а если есть, то оплатить их быстро и удобно.

Важные изменения для льготников

Воспользоваться местной скидкой на проезд можно двумя способами: люди с ограниченными возможностями смогут зарегистрироваться на портале самообслуживания или в центрах обслуживания клиентов, указав номерные знаки не более двух автомобилей, привязанных к парковочной карте для людей с ограниченными возможностями. В качестве альтернативы они смогут воспользоваться мобильным приложением, отметив бесплатный талон, в котором необходимо указать при заказе регистрационный номер автомобиля и номер парковочной карты для людей с ограниченными возможностями.

Дополнительные изменения

Изменения порядка предусматривают и другие изменения – упрощенное предоставление парковочных мест во временное пользование, например, на время съемок, временные ограничения, строительство и тому подобные случаи.

Более низкая годовая плата в размере 30 евро также предусмотрена не только для мотоциклов, но и для мопедов, трициклов и квадрициклов в красной, желтой и зеленой платных зонах.

С учетом запросов министерства внутренних дел и смежных ведомств изменится также понятие спецавтомобилей и условия, при которых они не подлежат взиманию местного сбора.

Данные изменения вступят в силу со дня объявления решения.

JUDU отвечает за организацию услуг общественного транспорта, инфраструктуры парковки в городе и продвижение экологичных способов передвижения. В 2022 году услугами общественного транспорта ежедневно пользовались более 170000 пассажиров, которые оценили поездку на троллейбусе или автобусе в этом году на 8,32 балла из 10, что является самой высокой оценкой с 2019 года. Компания также обеспечивает бесперебойную организацию городского движения и вместе с Вильнюсским городским самоуправлением внедряет инновационные решения, которые создают пешеходный город.