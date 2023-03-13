Где и когда пройдет II тур выборов

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Главная избирательная комиссия (ГИК) сообщает, что 19 марта в 34 самоуправлениях Литвы пройдет повторное голосование. Избирателям, которые по различным причинам не смогут принять участие в этот день, предлагается воспользоваться возможностью досрочного голосования.

Досрочное повторное голосование пройдет в период с 14 по 16 марта с 7.00 до 20.00.

Осуществить свое избирательное право досрочно можно во всех самоуправлениях Литвы, и даже в тех, где мэры уже избраны.

Досрочно проголосовать по всей Литве могут только те избиратели, которые задекларировали свое место жительства в самоуправлениях, где проводится второй тур выборов, отмечается в пресс-релизе.

Избиратели, в самоуправлениях которых мэры были избраны уже в первом туре выборов, больше не смогут принять участие в голосовании.

В день повторного голосования – 19 марта – избиратели должны прибыть на избирательные участки в том самоуправлении, в котором задекларировано их место жительства до 4 января 2023 года. Голосование пройдет с 7.00 до 20.00.

Повторное голосование вне избирательных участков

Избиратели, которые не в состоянии по уважительным причинам явиться на избирательные участки, могут проголосовать в специальных избирательных пунктах.

В период с 15 по 17 марта голосование будет организовано в больницах, учреждениях социальной защиты и социального обеспечения, в воинских частях и учреждениях исполнения наказаний.

17-18 марта члены избирательных комиссий организуют голосование у избирателей на дому. Проголосовать на дому могут инвалиды, лица, осуществляющие уход за инвалидами на дому, а также лица, нетрудоспособные в результате болезни. Как и прежде, так и на этих выборах на дому могут проголосовать избиратели в возрасте 70 лет и старше. Избиратели с правом голосования на дому могут зарегистрироваться, позвонив по номеру 1855. Избирателям, которые регистрировались для голосования на дому в I туре выборов, ничего дополнительно предпринимать не нужно, говорится в пресс-релизе.

19 марта, в воскресенье, избиратели приглашаются на свои избирательные участки для выражения гражданской воли. Избирательные участки начнут свою работу в 7.00 час. и завершат ее в 20.00 час.

Голосование за рубежом на выборах мэров и в муниципальные советы не будет организовано.