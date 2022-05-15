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ASUS представляет новый Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Компания ASUS представляет новый Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), мощный и компактный ноутбук с двумя экранами для создания медиаконтента. Устройство оснащено дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad™ Plus нового поколения и новой активной аэродинамической системой охлаждения (AAS Ultra), которая автоматически приподнимает его под наклоном к пользователю, что положительно сказывается как на эргономике, так и на охлаждении компонентов.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED создан для выполнения серьезных творческих задач, его высочайшая производительность подтверждается сертификацией Intel® Evo. Максимальная аппаратная конфигурация устройства включает флагманский процессор Intel® Core™ i9-12900H и мощную видеокарту NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti (суммарный термопакет до 85 Вт). За охлаждение этих компонентов отвечает технология ASUS IceCool Plus. Инновационный механизм активной аэродинамической системы (AAS Ultra) приподнимает дополнительный дисплей ScreenPad Plus под комфортным для работы углом, а открывающийся при этом зазор в корпусе способствует дополнительному охлаждению.  

Основной дисплей ноутбука предлагает превосходное качество изображения благодаря матрице OLED с разрешением 2,8K и высокой частотой обновления (120 Гц) для плавного отображения динамичных сцен. Этот сенсорный дисплей с соотношением сторон 16:10 также поддерживает формат HDR, обладает сертификациями Dolby Vision® и PANTONE® Validated, подтверждающими высочайшую точность цветопередачи, предлагает цветовой охват кинематографического уровня 100% DCI-P3, а также обладает сертификацией агентства TÜV Rheinland, подтверждающей сниженную интенсивность потенциально вредного синего света для заботы о здоровье глаз пользователя. Компактный ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED с превосходным OLED-дисплеем и бескомпромиссной производительностью станет отличным выбором для самых взыскательных пользователей, занимающихся созданием медиаконтента.

Дополнительный экран ScreenPad Plus нового поколения

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен дополнительным дисплеем ScreenPad Plus нового поколения. Этот сенсорный экран диагональю 12,7 дюйма располагается во всю ширину корпуса ноутбука и поддерживает новейшие высокоточные стилусы, такие как ASUS Pen 2.0. Новый механизм активной аэродинамической системы (AAS Ultra) при открывании дисплейной крышки автоматически приподнимает дополнительный дисплей ScreenPad Plus и фиксирует его под углом 12° к пользователю. Такой наклон оптимален для комфортной работы с дополнительным сенсорным экраном ScreenPad Plus. Открывающийся при этом 20-миллиметровый зазор в корпусе увеличивает силу воздушных потоков на 38% по сравнению с системой охлаждения в ноутбуках предыдущего поколения.

Новое программное обеспечение ScreenXpert 3 позволяет запускать на дополнительном дисплее различные приложения, способствуя продуктивной творческой работе на двух экранах в многозадачном режиме. Встроенные приложения App Switcher и App Navigator, которые упрощают взаимодействие с дополнительным дисплеем, в новой версии также наделены поддержкой внешних мониторов. Приложение Control Panel представляет собой контрольную панель для точного и удобного управления различными параметрами в приложениях для творчества. С ее помощью можно регулировать размер кисти, уровень яркости или насыщенности, прозрачность слоев и многое другое. Приложение предлагает четыре типа элементов управления (круговая шкала, кнопка, слайдер, прокрутка), с помощью которых можно легко настраивать различные параметры в профессиональных приложениях для творческой работы. Приложение ASUS Control Panel уже полностью совместимо с Adobe® Photoshop®, Illustrator®, Lightroom Classic®, Premiere® Pro и After Effects®, а в будущем этот список будет дополняться. 

Превосходный дисплей

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED с двумя экранами создан для воплощения в жизнь творческих проектов, поэтому его основной 14,5-дюймовый OLED-дисплей, заключенный в узкую рамку NanoEdge, обладает просто превосходными характеристиками – разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Так же, как и дополнительный дисплей ScreenPad, основной экран ноутбука поддерживает сенсорный ввод. Соотношение сторон экрана составляет 16:10. Сертификации Dolby Vision и PANTONE® Validated гарантируют исключительную точность цветопередачи. Сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500 означает, что дисплей способен передавать истинно черный цвет и превосходную детализацию в темных сценах. Широкий охват цветового пространства DCI-P3 кинематографического уровня обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение, а время отклика 0,2 мс и частота обновления 120 Гц означают абсолютно плавное отображение динамичных сцен. Для заботы о здоровье пользователя во время продолжительной работы или отдыха за экраном ноутбука в нем снижена интенсивность потенциально вредного для глаз синего света, что подтверждается сертификацией агентства TÜV Rheinland.

Максимальная производительность

Флагманский процессор Intel Core i9-12900H 12-го поколения в основе максимальной аппаратной конфигурации ноутбука Zenbook Pro 14 Duo OLED обладает высочайшей производительностью для решения творческих задач. Благодаря 14 ядрам он легко справляется с многозадачной работой и способен разгоняться до тактовой частоты 5 ГГц в режиме Turbo Boost. Благодаря внушительному термопакету (до 60 Вт) он способен быстро справляться с тяжелыми задачами, ускоряя выполнение творческих проектов.

Мощную графическую производительность в ноутбуке Zenbook Pro 14 Duo OLED обеспечивает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Она легко справляется даже со столь ресурсоемкими задачами, как рендеринг 3D-графики и монтаж видеороликов. Кроме того, драйвер NVIDIA Studio гарантирует полную совместимость видеокарты с популярнейшими профессиональными программами и ее стабильную работу.

Чтобы в полной мере раскрыть потенциал мощных аппаратных компонентов, необходимо качественное охлаждение. Система ASUS IceCool Plus включает два вентилятора IceBlade, каждый из которых оснащен 97 лопастями особой изогнутой формы для максимально эффективной и тихой работы. Эти вентиляторы охлаждают пару 8-миллиметровых тепловых трубок, отводящих тепло от центрального и графического процессоров. Новый механизм активной аэродинамической системы (AAS Ultra) приоткрывает 20-миллиметровый зазор в корпусе, благодаря чему сила воздушных потоков увеличивается на 38% и горячий воздух беспрепятственного выводится наружу. Это позволило увеличить суммарный термопакет центрального и графического процессоров до 85 Вт без снижения производительности из-за троттлинга.

Внушительный объем оперативной памяти (до 32 ГБ) и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® 4.0 x4 емкостью 2 ТБ обеспечивают все условия для продуктивной творческой работы.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.

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