Компания ASUS представляет новый Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), мощный и компактный ноутбук с двумя экранами для создания медиаконтента. Устройство оснащено дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad™ Plus нового поколения и новой активной аэродинамической системой охлаждения (AAS Ultra), которая автоматически приподнимает его под наклоном к пользователю, что положительно сказывается как на эргономике, так и на охлаждении компонентов.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED создан для выполнения серьезных творческих задач, его высочайшая производительность подтверждается сертификацией Intel® Evo™. Максимальная аппаратная конфигурация устройства включает флагманский процессор Intel® Core™ i9-12900H и мощную видеокарту NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti (суммарный термопакет до 85 Вт). За охлаждение этих компонентов отвечает технология ASUS IceCool Plus. Инновационный механизм активной аэродинамической системы (AAS Ultra) приподнимает дополнительный дисплей ScreenPad™ Plus под комфортным для работы углом, а открывающийся при этом зазор в корпусе способствует дополнительному охлаждению.

Основной дисплей ноутбука предлагает превосходное качество изображения благодаря матрице OLED с разрешением 2,8K и высокой частотой обновления (120 Гц) для плавного отображения динамичных сцен. Этот сенсорный дисплей с соотношением сторон 16:10 также поддерживает формат HDR, обладает сертификациями Dolby Vision® и PANTONE® Validated, подтверждающими высочайшую точность цветопередачи, предлагает цветовой охват кинематографического уровня 100% DCI-P3, а также обладает сертификацией агентства TÜV Rheinland, подтверждающей сниженную интенсивность потенциально вредного синего света для заботы о здоровье глаз пользователя. Компактный ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED с превосходным OLED-дисплеем и бескомпромиссной производительностью станет отличным выбором для самых взыскательных пользователей, занимающихся созданием медиаконтента.

Дополнительный экран ScreenPad™ Plus нового поколения

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен дополнительным дисплеем ScreenPad Plus нового поколения. Этот сенсорный экран диагональю 12,7 дюйма располагается во всю ширину корпуса ноутбука и поддерживает новейшие высокоточные стилусы, такие как ASUS Pen 2.0. Новый механизм активной аэродинамической системы (AAS Ultra) при открывании дисплейной крышки автоматически приподнимает дополнительный дисплей ScreenPad Plus и фиксирует его под углом 12° к пользователю. Такой наклон оптимален для комфортной работы с дополнительным сенсорным экраном ScreenPad Plus. Открывающийся при этом 20-миллиметровый зазор в корпусе увеличивает силу воздушных потоков на 38% по сравнению с системой охлаждения в ноутбуках предыдущего поколения.

Новое программное обеспечение ScreenXpert 3 позволяет запускать на дополнительном дисплее различные приложения, способствуя продуктивной творческой работе на двух экранах в многозадачном режиме. Встроенные приложения App Switcher и App Navigator, которые упрощают взаимодействие с дополнительным дисплеем, в новой версии также наделены поддержкой внешних мониторов. Приложение Control Panel представляет собой контрольную панель для точного и удобного управления различными параметрами в приложениях для творчества. С ее помощью можно регулировать размер кисти, уровень яркости или насыщенности, прозрачность слоев и многое другое. Приложение предлагает четыре типа элементов управления (круговая шкала, кнопка, слайдер, прокрутка), с помощью которых можно легко настраивать различные параметры в профессиональных приложениях для творческой работы. Приложение ASUS Control Panel уже полностью совместимо с Adobe® Photoshop®, Illustrator®, Lightroom Classic®, Premiere® Pro и After Effects®, а в будущем этот список будет дополняться.

Превосходный дисплей

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED с двумя экранами создан для воплощения в жизнь творческих проектов, поэтому его основной 14,5-дюймовый OLED-дисплей, заключенный в узкую рамку NanoEdge, обладает просто превосходными характеристиками – разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Так же, как и дополнительный дисплей ScreenPad, основной экран ноутбука поддерживает сенсорный ввод. Соотношение сторон экрана составляет 16:10. Сертификации Dolby Vision и PANTONE® Validated гарантируют исключительную точность цветопередачи. Сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500 означает, что дисплей способен передавать истинно черный цвет и превосходную детализацию в темных сценах. Широкий охват цветового пространства DCI-P3 кинематографического уровня обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение, а время отклика 0,2 мс и частота обновления 120 Гц означают абсолютно плавное отображение динамичных сцен. Для заботы о здоровье пользователя во время продолжительной работы или отдыха за экраном ноутбука в нем снижена интенсивность потенциально вредного для глаз синего света, что подтверждается сертификацией агентства TÜV Rheinland.

Максимальная производительность

Флагманский процессор Intel Core i9-12900H 12-го поколения в основе максимальной аппаратной конфигурации ноутбука Zenbook Pro 14 Duo OLED обладает высочайшей производительностью для решения творческих задач. Благодаря 14 ядрам он легко справляется с многозадачной работой и способен разгоняться до тактовой частоты 5 ГГц в режиме Turbo Boost. Благодаря внушительному термопакету (до 60 Вт) он способен быстро справляться с тяжелыми задачами, ускоряя выполнение творческих проектов.

Мощную графическую производительность в ноутбуке Zenbook Pro 14 Duo OLED обеспечивает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Она легко справляется даже со столь ресурсоемкими задачами, как рендеринг 3D-графики и монтаж видеороликов. Кроме того, драйвер NVIDIA Studio гарантирует полную совместимость видеокарты с популярнейшими профессиональными программами и ее стабильную работу.

Чтобы в полной мере раскрыть потенциал мощных аппаратных компонентов, необходимо качественное охлаждение. Система ASUS IceCool Plus включает два вентилятора IceBlade, каждый из которых оснащен 97 лопастями особой изогнутой формы для максимально эффективной и тихой работы. Эти вентиляторы охлаждают пару 8-миллиметровых тепловых трубок, отводящих тепло от центрального и графического процессоров. Новый механизм активной аэродинамической системы (AAS Ultra) приоткрывает 20-миллиметровый зазор в корпусе, благодаря чему сила воздушных потоков увеличивается на 38% и горячий воздух беспрепятственного выводится наружу. Это позволило увеличить суммарный термопакет центрального и графического процессоров до 85 Вт без снижения производительности из-за троттлинга.

Внушительный объем оперативной памяти (до 32 ГБ) и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® 4.0 x4 емкостью 2 ТБ обеспечивают все условия для продуктивной творческой работы.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.