«Забываете, кто содержит государство»

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Вилия Блинкявичюте, европарламентарий, председатель Социал-демократической партии Литвы

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте обратилась к работодателям и правительству с призывом учесть положение работающих жителей Литвы во время рекордной инфляции, сообщает пресс-служба партии.

Она призвала работодателей относиться к работникам как к равноправным партнерам, а не как к дешевой и послушной рабочей силе, а также делиться прибылью. Парламентарий предлагает правительству сделать налоговую систему более справедливой и законодательно закрепить, чтобы на всех госпредприятиях и предприятиях самоуправлений действовали коллективные договоры.

«Правящие провозглашали, что мы не будем больше страной дешевой рабочей силы, поскольку такое конкурентное преимущество никуда не ведет. Но дела «на земле» свидетельствуют о другом. 4 из 10 работающих живут от зарплаты до зарплаты, около 115 тыс. человек ежемесячно получают только «минимум». Литовские зарплаты в европейском контексте все еще неоправданно малы, если сравнивать с прибылью предприятий, ростом валового внутреннего продукта, инфляцией», — отмечает В.Блинкявичюте.

По словам председателя СДПЛ, налоговая система Литвы также остается очень несправедливой, так как самая большая ноша возлагается на людей, живущих только на зарплату.

«В то время как богатые, получающие доходы из многих источников, платят намного меньше. Создается впечатление, что большинство склонны забыть, кто содержит наше государство. Даже после пандемии коронавируса, в начале которой было много неизвестности и неопределенности, когда работники некоторых профессий должны были оставаться на рабочих местах, рисковать своим здоровьем и жизнью. Досадно, что все наши предложения, как сделать налоговую систему более справедливой, правящие в Сейме отклонили», — сказала В. Блинкявичюте.

«Времена крепостного права прошли»

Политик подчеркивает, что в последние годы было как никогда много сообщений о случаях использования работников, а люди бастовали и на государственных, и на частных предприятиях.

«Предприятия с прибылью в десятки миллионов евро не делятся прибылью и не заключают коллективные договоры. Унижают людей, создающих добавленную стоимость. Более того, находятся такие, которые в телепередачах сожалеют, что представители профсоюзов не были сосланы в Сибирь. Таким предпринимателям хочу напомнить, что времена крепостного права прошли, а плохое обращение с работниками — это пережитки темного прошлого. Таким бизнесам рано или поздно приходит конец, так как все больше предприятий смотрят на работников как на равноправных партнеров. Берегут их, воспитывают, поощряют и, конечно, делятся прибылью, которая является результатом общего труда всех работников предприятия», — отмечает В.Блинкявичюте.

Она напоминает, что социал-демократы предлагают утвердить в законе, чтобы, например, на государственных предприятиях и предприятиях самоуправлений коллективные договоры были обязательны.

«В Литве до сих пор принципы социального диалога осуществляются только формально. Не используются настоящие его возможности. По вовлечению в профсоюзы, охвату коллективными договорами Литва среди аутсайдеров в Евросоюзе», — отмечает председатель СДПЛ.

На пороге массовых увольнений

Массовые увольнения людей на госпредприятиях также указывают, что положение на рынке труда очень напряженное.

«Сфера инфраструктуры сообщений — порт и железная дорога — из-за рекордно снизившегося грузопотока испытывает невиданный кризис. Литовские железные дороги сообщили об увольнении около 2 тыс. работников. Не оправдываю такого шага. Убеждена, что долг государства, особенно во время кризиса, создавать и сохранять рабочие места. Переквалифицировать людей, предложить им работу на других госпредприятиях, а не просто увольнять. Это самый простой путь, ведущий в никуда», — убеждена политик.