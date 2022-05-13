Средний класс в Литве – какой он?

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Больше половины жителей Литвы считают себя средним классом, таковы данные опроса, проведенного финансовым институтом банка Swedbank. Чтобы жить достойно, жители хотели бы, чтобы их доходы были на 56% больше. Два года назад этот показатель был 60%.

«В последние несколько лет в Литве быстро росли зарплаты, поэтому жители довольны ими. Новый опрос показал, что больше 50% жителей считают себя представителями среднего класса. За два года с 9% до 11% жителей стали считать себя выше среднего класса. 26% считают, что они не дотягивают до среднего класса», – сказала руководитель финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.

Больше 50% участников опроса сказали, что на данный момент им достаточно тех денег, которые они получают, чтобы удовлетворить свои основные потребности, но на дорогую покупку им надо откладывать деньги. Крупные покупки без откладывания средств могут себе позволить 23% респондентов. В то же время 26% сказали, что они обеспокоены, денег им едва хватает на жизнь.

Сбережения становятся приоритетом

Каждый четвертый житель сказал, что если бы получил 10 000 евро сверх обычных доходов, то на эти деньги обновил бы свое жилье. 18% намерены эти деньги инвестировать, а 10% — потратить на поездки. Больше 50% респондентов откладывают деньги на пенсию, а 24% намерены начать это делать. 8 из 10 респондентов, у которых есть дети, копят деньги на их обучение.

Согласно исследованию, 55 проц. предпочитают хранить наличными или в банке, 21 проц. инвестирует в недвижимость и 8% опрошенных вкладывают в ценные бумаги.

Сколько зарабатывают

Согласно описанию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся жители, которые получают от 75 до 200% средних доходов по стране. В Литве это 983-2621 евро. Такие зарплаты у 61% жителей нашей страны.

«Однако возможности среднего класса в самых богатых странах ЕС и в Литве все же различаются, но разрыв стремительно сокращается», — комментирует экономист Swedbank Н. Мачюлис.

Экономист указывает, что средний класс определяется не только получаемым доходом, но и имуществом, образом жизни. По данным Swedbank, более трети населения (37%) в настоящее время имеют финансовое имущество, превышающее 2000 евро.

«За последние несколько лет мы наблюдаем стремительный рост вкладов населения, на треть увеличилось количество депозитов, в несколько раз увеличилось количество людей, инвестирующих в ценные бумаги. С другой стороны, имущественное неравенство остается высоким — 54%. населения не накопило даже 1000 евро», — отмечает Н. Мачюлис.

По мнению экономиста, средний класс обычно не только получает достаточный доход, но и откладывает часть его на будущие нужды, регулярно инвестируя. По данным Swedbank, жители Литвы вложили в ценные бумаги и фонды сумму в 3,2% от ВВП, для сравнения, у шведов — почти в 20 раз больше.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ