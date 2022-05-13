С июня вступают в силу изменения в ПДД  

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Остался месяц до вступления в силу в Литве новых изменений в Правилах дорожного движения (ПДД), которые коснутся не только водителей автомобилей, но и водителей мотоциклов, велосипедов и электросамокатов, а также пешеходов.

С 1 июня на улицах появятся новые дорожные знаки и символы дорожной разметки, которых раньше не было, а в некоторых районах будет введен новый тип светофоров, предназначенных исключительно для общественного транспорта.

«С 1 июня 2022 года вступают в силу новые поправки к Правилам дорожного движения, вводящие новый способ организации движения — велосипедные улицы с новыми дорожными знаками, более эффективную организацию движения для маршрутного транспорта — полосы А и А+, отдельные светофоры только для маршрутного транспорта и т.д.», — кратко обрисовывает изменения, ожидающие участников дорожного движения, Министерство транспорта и коммуникаций.

В целях создания максимально безопасных условий для езды на велосипеде в местах, где невозможно обустроить велосипедные дорожки, ПДД предусматривают создание велосипедных улиц, обозначенных новым дорожным знаком «Велосипедная улица».

Велосипедные улицы будут предусмотрены в тихих местах с медленным движением, таких, как узкие улочки в старых городах, на курортах. На них будет смешанное автомобильное и неавтомобильное движение. На эти улицы будут распространяться специальные правила дорожного движения.

На велосипедной улице максимальная скорость будет составлять 30 км/ч; на них будет запрещен обгон транспортных средств по встречной полосе; велосипедисты не обязаны двигаться в одном ряду и как можно ближе к правому краю полосы движения.

Появятся новые светофоры

С июня в Литве заработают специальные светофоры, предназначенные только для маршрутного транспорта. Такие светофоры появятся на перекрестках, где есть полоса движения, обозначенная буквой «А», а также на перекрестках, где целесообразно разрешить общественному транспорту въезжать на перекресток впереди остального транспорта.

В новых ПДД различаются 2 типа полос движения общественного транспорта, обозначаемые:

— символом «A» — по такой полосе смогут ездить только маршрутные автобусы;

— символом «А+» — по такой полосе помимо маршрутных автобусов смогут ездить велосипеды, мопеды и легкие квадроциклы, автомобили с отличительным знаком «Инвалид» и любые другие транспортные средства, имеющие такое право: мотоциклы, легковые такси, автомобили с 4 и более пассажирами, электромобили, если полоса движения обозначена соответствующим знаком/символом.

«Мотоциклы смогут пользоваться полосой А+, если она обозначена знаком мотоцикла. Владельцы дорог — муниципалитеты — будут решать, какие улицы или дороги будут обозначены этим символом. Только маршрутные автобусы смогут пользоваться полосой, обозначенной символом А», — пояснили LRT.lt в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Будут введены новые дорожные знаки

Начиная с лета в ПДД будут добавлены новые дорожные знаки.

Дорожный знак № 340 ограничит использование моторизованных велосипедов. Владельцы дорог смогут устанавливать знаки в городских районах, где этого требуют условия движения – в местах интенсивного движения пешеходов и т.д.

Дорожные знаки № 341 и № 857 позволят ограничить движение автомобилей. Дорожные знаки № 559 и № 560 обозначат начало и конец велосипедной улицы.

Освежить свои знания дорожных знаков можно на сайте www.keliueismotaisykles.info/kelio-zenklai.html

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ