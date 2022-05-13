О праздничных днях

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Витянис Андрюкайтис, почетный председатель Социал-демократической партии, сигнатор Акта о независимости

Группа парламентариев, предлагающая вместо праздничного Международного дня трудящихся 1 мая объявить праздник — День Конституции Республики Двух Наций (Речи Посполитой), «в очередной раз намеренно сталкивают и разобщают общество», считает парламентарий.

По словам В. Андрюкайтиса, таким предложением консерваторы «не в первый раз демонстрируют свою недалекость и неосведомленность», более того, такая поправка в Трудовой кодекс — «попытка воскресить то, что не имеет абсолютно никакого значения».

«Конституция 3 мая — интересный исторический эпизод в среде экспертов конституционного права, историков, которые могли бы рассуждать о значении этого документа как письменного свидетельства правовой мысли того времени. Однако этот документ так и не прижился в общественном сознании. Спросите людей на улице, знают ли они что-нибудь о нем.

Сейчас, когда мы празднуем годовщины конституций 1922 и 1992 годов, могу сказать, что люди мало интересуются этими документами, а Конституцию от 3 мая консерваторы вытащили как плод пропагандистской идеологии. Внезапно эти люди озаботились конституциями, хотя те же лица боготворили межвоенных деятелей, взращивавших недемократические порядки», — говорит В. Андрюкайтис.

По его словам, Международный день труда, отмечаемый 1 мая, признан Организацией Объединенных Наций, он привлекает внимание к решению проблем трудовых отношений, равенства возможностей или эксплуатации. Отождествлять 1 Мая с Конституцией 3 мая невозможно.

«Она даже в самой Польше не имеет глубоких корней, это был очень короткий исторический эпизод. Кроме того, Конституцию 3 мая можно интерпретировать по-разному, она сопровождается дополнительными протоколами. Пытаться перенести понятия той эпохи в эту — глупо, это можно сделать на научном, историческом или культурном уровне. Кстати, что и происходит.

То же самое можно сказать и о Статутах Литвы — да, они источник нашего права, но это не то, что можно поставить на пьедестал и вдруг сделать частью исторического сознания нации. Так просто не бывает», — отметил В. Андрюкайтис.

Напоминаем, что депутаты Сейма, консерваторы Лауринас Кащюнас, Пауле Кузмицкене, Жигимантас Павиленис, Валдас Ракутис, Эмануэлис Зингерис и представитель Партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс предлагают добавить в список государственных праздников 3 мая вместо 1 мая.