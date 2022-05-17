ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет новый игровой ноутбук ROG Flow X16

Asus ноутбук ROG Flow X16 -мощная игровая платформа в формате тонкого и легкого ноутбука с потрясающим дисплеем Nebula HDR, мощными аппаратными компонентами и новой высокоэффективной системой охлаждения.

В основе аппаратной конфигурации этого компактного, тонкого и легкого геймерского устройства – процессор AMD Ryzen 9 6900HS и видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti. Предусмотрена совместимость с внешними графическими док-станциями семейства XG Mobile. Вес ноутбука ROG Flow X16 – всего 2,1 кг, а размер корпуса сопоставим с габаритами 15-дюймовых моделей. Ноутбук оснащается флагманским дисплеем Nebula HDR с подсветкой на мини-светодиодах, поддержкой разрешения QHD и частоты обновления 165 Гц. Среди прочих преимуществ этого дисплея – пиковая яркость 1100 кд/м2, 512 зон локального затемнения и широкий цветовой охват – 100% DCI-P3. Стабильно высокой производительности мощных аппаратных компонентов способствует новая система охлаждения с технологией Frost Force, радиатором Pulsar, тремя вентиляторами и радиаторной решеткой повышенной плотности.

Тонкий, легкий и мощный 16-дюймовый игровой ноутбук

Модель Flow X16 – третье и на данный момент самое высокопроизводительное устройство в семействе ROG Flow. Благодаря мощной аппаратной конфигурации, включающей процессор AMD Ryzen™ 9 6900HS и видеокарту для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti с дисплейным мультиплексором, ноутбук ROG Flow X16 способен выдавать превосходную частоту кадров в играх – гораздо выше, чем можно было ожидать от портативного устройства в корпусе толщиной всего 19,4 мм. Благодаря графическому процессору RTX™ 3070 Ti с максимальным термопакетом 125 Вт (с функцией Dynamic Boost) ноутбук ROG Flow X16 переворачивает все сложившиеся представления о возможностях ультрапортативных устройств в играх и приложениях для создания медиаконтента.

При разработке столь тонкого и легкого игрового устройства инженеры ROG учли возможности для апгрейда. Конструкция корпуса ROG Flow X16 предусматривает удобный доступ к высокоскоростным модулям памяти DDR5-4800 МГц и твердотельному накопителю с интерфейсом PCIe® 4.0 для расширения конфигурации. Ноутбук ROG Flow X16 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти – оба слота SO-DIMM расположены в удобном доступе. Максимальный объем твердотельного накопителя составляет 2 ТБ, а в дополнение к нему в ноутбуке имеется второй слот M.2 для расширения пользовательской памяти.

Портативная и универсальная конструкция

Портативность и универсальность – ключевые характеристики всех устройств семейства Flow, и новый ROG Flow X16 – не исключение. Благодаря специальному шарнирному креплению дисплейную крышку можно раскрывать на 360°. Это позволяет использовать Flow X16 как классический ноутбук или устанавливать шарнирами вверх, как палатку. В таком положении устройство занимает минимум места на столе, а кроме того, не создается препятствий для движения воздушных потоков для максимально эффективного охлаждения. Управление в играх при этом осуществляется с внешней клавиатуры или геймпада. При полном раскрытии крышки на 360° устройство превращается в игровой планшет с сенсорным экраном. Вне зависимости от того, где и во что вы предпочитаете играть, компактный и универсальный ROG Flow X16 способен адаптироваться к любым условиям.

Говоря об универсальности этого устройства, важно упомянуть о его полной совместимости с внешними графическими док-станциями семейства XG Mobile. Внешняя графическая док-станция ROG XG Mobile – это компактный модуль, который легко помещается в рюкзак, а установленный в нем мощный дискретный графический процессор AMD или NVIDIA позволяет получить игровую производительность на уровне современного настольного геймерского компьютера. Кроме того, модуль XG Mobile используется в качестве док-станции для ноутбука, предлагая порты Ethernet, USB Type-A, DisplayPort™, HMDI® 2.1 и слот для карты памяти SD.

Дисплей Nebula HDR

Чтобы получить название ROG Nebula, дисплей должен поддерживать 100% охват цветового пространства DCI-P3, пиковую яркость не менее 500 кд/м2 и время отклика, не превышающее 3 мс. Дисплей Nebula HDR, установленный в ноутбуке ROG Flow X16, не только отвечает всем этим требованиям, но и превосходит их, предлагая также поддержку расширенного динамического диапазона HDR.

Дисплей Nebula HDR обладает соотношением сторон 16:10, разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц и подсветкой на мини-светодиодах с 512 зонами локального затемнения, благодаря чему его пиковая яркость может достигать 1100 кд/м2, а уровень контрастности и точность цветопередачи просто потрясают. Превосходные характеристики дисплея Nebula HDR подтверждаются сертификацией VESA DisplayHDR™ 1000. Дисплей Nebula HDR использует подсветку AUO AmLED. Модуль обработки изображения Nebula HDR Engine в сочетании с эксклюзивным алгоритмом локального затемнения обеспечивает качественное отображение любого контента с высочайшей контрастностью без эффекта засветки.

Этот дисплей одинаково хорош для игр, просмотра фильмов и любых других задач, поскольку позволяет получить изображение превосходного качества с поддержкой формата HDR.

Охлаждение на высшем уровне

Система охлаждения ноутбука ROG Flow X16 рассчитана на поддержание высокой производительности мощных аппаратных компонентов в условиях ультракомпактного корпуса толщиной менее 20 мм. Для отведения тепла от центрального процессора в ROG Flow X16 используется жидкометаллический термоинтерфейс Thermal Grizzly. Новая система охлаждения Frost Force включает два вентилятора, направляющих воздушный поток непосредственно на ключевые компоненты. Третий вспомогательный вентилятор направляет горячий воздух от графического процессора через радиатор Pulsar, который занимает всю заднюю часть корпуса. Благодаря радиаторной решетке повышенной плотности, состоящей из множества ребер толщиной всего 0,1 мм, общая площадь теплорассеивания радиатора составляет 110 902 мм².

Дополнительный вентилятор позволил снизить температуру графического процессора на 7°C по сравнению с обычными системами охлаждения, поэтому ROG Flow X16 способен поддерживать высокую частоту смены кадров даже во время продолжительных игровых сессий в любом из четырех режимов. Для тех, что ищет предельно компактное и портативное игровое устройство, производительность которого не уступает значительно более крупным и тяжелым моделям, ROG Flow X16 станет отличным решением.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.

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