«Из этой квартиры не сбежать»

20 мая на экранах кинотеатров появится уникальный фильм ужасов „Призраки квартиры 203″, снятый по одноименному роману японской писательницы Нанами Камон.

В этом жутком и напряженном фильме особое внимание уделяется тщательно продуманным деталям: загробная жизнь, злые духи, мистика и психологический ужас. Эти детали типичны для популярного жанра «J-horror». Все это прикует к экранам даже самых отважных поклонников жанра.

Студентка Кэм вместе с подругой Иззи арендуют в старинном доме квартиру под номером 203 — в ней оказывается много изысканного антиквариата, а вместо окна в гостиной — огромный красочный витраж. Однако очень быстро Кэм понимает, что старинные вещи обладают мистической силой, под действием которой подруга Иззи начинает вести себя все более странно. Чтобы спасти свою подругу, Кэм придется разгадать тайну предыдущих жильцов — призраков квартиры 203.

Информация GPĮ