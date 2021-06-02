ASUS выпускает игровые ноутбуки серии ROG на базе платформы AMD: Strix G15 и G17 Advantage Edition

Ноутбуки Strix G Advantage Edition предлагаются с двумя вариантами дисплея: киберспортивным (разрешение Full-HD, частота обновления 300 Гц, время отклика 3 мс) и высокого разрешения (WQHD, 165 Гц, 3 мс). Оба дополняют платформу AMD поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, повышающей качество изображения в играх.

Дизайн ноутбуков Strix G Advantage Edition выдержан в киберспортивном стиле, ведь они созданы, чтобы впечатлять всех своими достижениями на игровых аренах. В их оформлении есть отсылки к бренду AMD, а для персонализации внешнего вида имеются сменные декоративные накладки Armor Caps и синхронизируется подсветка Aura Sync.

Таким образом, новые устройства – впереди всех и по дизайну, и по внутреннему содержанию. Они помогут обычному геймеру получить максимум эмоций от игры, а серьезным кибератлетам – проявить все свое мастерство.

Первые в мире ноутбуки с видеокартой Radeon RX 6800M и процессором Ryzen 9 5900HX

Геймеры давно наслаждаются плодами тесного сотрудничества компаний ASUS и AMD, которое началось с выпуска самого первого устройства игровой серии ROG – это была оригинальная материнская плата Crosshair. И сейчас, с выходом ноутбуков Strix G15 и G17 Advantage Edition, это партнерство достигает нового уровня. Связка из центрального процессора Ryzen и графического Radeon гарантирует великолепную скорость в любых сценариях использования, будь то киберспорт, стриминг или что-то еще.

Новая видеокарта Radeon RX 6800M поможет увидеть в любимой игре больше деталей – и больше кадров в секунду. Ноутбуки Strix G Advantage Edition – первые, в которых применяются флагманские графические процессоры серии Radeon RX 6000 Mobile, обеспечивающие игровым мобильным компьютерам новый уровень производительности и энергоэффективности. Микроархитектура AMD RDNA 2 поддерживает трассировку лучей, гибридные вычисления и традиционные визуальные эффекты, поэтому Radeon RX 6800M выдает реалистичную картинку с плавной частотой кадров в любых современных играх. Эксклюзивное охлаждение ROG и технология AMD SmartShift позволяют графическому процессору достигать невероятно высокой частоты – до 2300 МГц!

В свою очередь, центральный процессор Ryzen 9 5900HX, изготовленный по передовой технологии 7 нм, делает новые ноутбуки подходящими не только для игр, но и для самого широкого круга других задач. Восемь процессорных ядер способны выполнять 16 вычислительных потоков одновременно – идеальное решение для многопоточных нагрузок. Благодаря интеллектуальному охлаждению лимит мощности процессора достигает 90 Вт, а с помощью утилиты ROG Armoury Crate его можно поднять еще выше.

Более эффективному взаимодействию центрального и графического процессоров способствуют эксклюзивные технологии AMD: SmartShift и Smart Access Memory. SmartShift, работающая на базе алгоритмов машинного обучения, перераспределяет лимиты мощности между двумя чипами, оптимизируя производительность ноутбука под различные виды нагрузок, будь то игры, трехмерный рендеринг или редактирование видео. Обеспечиваемый ей прирост скорости достигает 15%.

Технология Smart Access Memory повышает частоту кадров во многих играх благодаря тому, что центральный процессор получает полный доступ к видеопамяти с максимальной пропускной способностью шины PCIe – в отличие от обычных конфигураций, где он может обращаться лишь к ограниченному участку видеопамяти за раз.

Для повышенной производительности в многозадачном режиме процессор Ryzen 9 5900HX дополнен большим объемом (до 32 ГБ) скоростной памяти DDR4-3200, а для установки обширной игровой коллекции имеется NVMe-накопитель емкостью до 1 терабайта. Если нужно увеличить дисковое пространство, достаточно установить второй накопитель в свободный слот M.2.

Интеллектуальное охлаждение ROG

Эффективное охлаждение позволяет выжать максимум из мощных компонентов: центрального процессора Ryzen и графического Radeon. Помимо высоких штатных частот оно обеспечивает возможность дополнительного разгона за счет внушительного температурного резерва. В режиме Turbo лимит мощности графического процессора повышается выше стандартного уровня, а еще больше разогнать компоненты поможет ручной режим, доступный в приложении Armoury Crate.

В качестве термоинтерфейса центрального и графического процессоров применяется жидкий металл. Он снижает температуру чипов на 14 градусов по сравнению с обычными термопастами. Для правильного нанесения этого материала в производственных масштабах используется специальное оборудование, благодаря которому Strix G15 и G17 Advantage Edition стали первыми ноутбуками, в которых жидкий металл охлаждает оба процессора сразу.

Для эффективного рассеивания тепла в системе охлаждения используется украшенная лазерной гравировкой испарительная камера, разработанная специально для моделей Advantage Edition. В отличие от традиционных тепловых трубок, которые переносят тепло лишь вдоль своей оси, такая камера распределяет его по всей своей поверхности, площадь которой существенно больше. Она обслуживает не только центральный и графический процессоры, но также видеопамять и силовые компоненты, повышая общий лимит мощности на 25 Вт по сравнению со стандартным термомодулем, применяющимся в устройствах серии Strix.

Для охлаждения ноутбуков Strix G Advantage Edition применяются и другие решения, которые можно встретить в игровых моделях ROG 2021-го года. Как и в остальных устройствах серии Strix, горячий воздух выходит наружу, проходя через четыре радиатора, расположенных по бокам корпуса. Каждый из пары вентиляторов Arc Flow оснащен 84 лопастями с волнистой формой граней, которая снижает турбулентность и, следовательно, шум. Они изготовлены из жидкокристаллического полимера, что делает эти супертонкие (всего 0,1 мм) лопасти достаточно прочными для вращения на высоких скоростях. Результат – усиление воздушного потока на 17% для центрального и на 20% для графического процессора, хотя уровень шума остался таким же, как у вентиляторов предыдущего поколения.

Защита от загрязнения является очень важным фактором в успешном отводе тепла, поэтому частицы пыли выводятся из корпуса ноутбука по специально сконструированным туннелям, а не накапливаются на ребрах радиаторов. Такое решение поддерживает высокую эффективность охлаждения с течением времени. В усовершенствованной версии системы самоочистки, реализованной в ноутбуках Strix G Advantage Edition, длина туннелей сокращена, чтобы увеличить свободное пространство вокруг вентиляторов. В результате сила воздушного потока выросла на 15% по сравнению с оригинальным вариантом.

Передовые технологии охлаждения охватывают и клавиатуру, что немаловажно для комфорта пользователя. Во время длительных игровых сессий многие ноутбуки могут так сильно нагреться, что будет некомфортно касаться их верхней панели. Для снижения ее температуры в клавиатурах моделей Advantage Edition сделаны вентиляционные отверстия. Кроме того, в параметры охлаждения в режиме реального времени вносятся изменения на основе данных с инфракрасного датчика – чтобы температура клавиатуры никогда не превышала 40°C.

Выбор из двух отличных геймерских дисплеев

Ноутбуки ROG Strix G Advantage Edition оснащаются превосходными дисплеями в сверхтонкой рамке, причем и для 15-дюймовой, и для 17-дюймовой моделей на выбор предлагаются два варианта дисплея.

Для киберспорта и соревновательных игр геймеры предпочтут матрицу с повышенной до 300 Гц частотой обновления. Такая частота обновления в сочетании с мощным графическим процессором Radeon позволяет профессиональным киберспортсменам молниеносно реагировать на игровые события, не теряя ни доли секунды. Время отклика 3 мс гарантирует четкое отображение быстро движущихся объектов, что особенно важно для точного прицеливания в играх.

Для геймеров, которые хотят, чтобы изображение на экране было максимально детализированным, предлагается вариант дисплея с высоким разрешением WQHD, частотой обновления до 165 Гц и временем отклика 3 мс. Повышенное разрешение (2560 на 1440 пикселей) позволяет увеличить поле обзора в играх, а цветовой охват кинематографического уровня (100% DCI-P3) способствует еще более ярким впечатлениям от игр.

Оба варианта дисплеев поддерживают технологию AMD FreeSync Premium. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, тем самым устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения. На дисплеях с высокой частотой обновления эта технология делает изображение в любой игре более плавным и реалистичным.

Превосходное звучание удваивает удовольствие от игр

Геймерские ноутбуки ROG Strix G15 и G17 Advantage Edition оснащаются парой динамиков с интеллектуальными усилителями, расположенными за клавиатурой и направленными непосредственно на пользователя. Технология Dolby Atmos формирует в стереонаушниках виртуальный многоканальный звук формата 5.1.2, который способствует погружению в атмосферу игры и позволяет точно позиционировать источник звука в трехмерном пространстве.

Для того, чтобы все участники голосового чата отчетливо слышали друг друга, в ноутбуках ROG Strix G15 и G17 Advantage Edition реализована встроенная система интеллектуального шумоподавления. Она эффективно отсеивает 95% посторонних звуков, причем в усовершенствованном двустороннем варианте она работает как для входящего, так и для исходящего аудиосигналов. Алгоритм, основанный на системе глубокого обучения, с высокой точностью выявляет голос пользователя и отсеивает окружающий шум. В аудионастройках можно установить фильтрацию шумов только для определенных приложений, например, программ голосовой коммуникации, чтобы не затрагивать внутриигровые звуки. Фильтрация входящего аудиосигнала помогает пользователю отчетливее слышать товарищей по команде. Технология интеллектуального шумоподавления использует вычислительные возможности центрального процессора, а не видеокарты, потому она практически не оказывает влияния на игровую производительность и количество кадров в секунду.

Впечатляющий дизайн

Ноутбуки ROG Strix G Advantage Edition предлагают высочайшую производительность для игр и широкого спектра других задач в формате портативных и стильных устройств. Мощная аппаратная комплектация размещена в портативном корпусе, который стал на 7% компактнее, чем у моделей предыдущего поколения. За длительное время автономной работы – до 11,4 часов в режиме воспроизведения видео – отвечает аккумулятор с повышенной до 90 Вт·ч емкостью. Поддержка технологии быстрой зарядки позволяет пополнить заряд аккумулятора до 50% всего за 33 минуты. Подзарядка возможна не только от электрической розетки, но и через разъем USB-C от совместимых внешних аккумуляторов. Кроме того, ноутбуки поддерживают подзарядку от компактных адаптеров с разъемом Type-C и мощностью до 100 Вт, что отлично подойдет для таких повседневных задач, как просмотр веб-страниц или онлайн-видео.

Выполненные в классическом черном цвете (Original Black) ноутбуки Strix G Advantage Edition на базе основных компонентов AMD визуально отличаются от остальных устройств ROG Strix 2021 года характерными элементами оформления. Их корпус выглядит отлично с любой точки зрения.

Сменные декоративные накладки для корпуса Armor Caps – это новый уровень персонализации внешнего вида ноутбука. Специально для ноутбуков серии Advantage Edition эти декоративные элементы были выполнены в красном цвете (Challenger Red). В комплекте с ноутбуком поставляются еще два варианта накладок, поэтому каждый владелец сможет выбрать соответствующий его стилю вариант или просто менять оформление ноутбука под настроение. Для тех, кто предпочитает уникальный дизайн, инженеры ROG предусмотрели возможность даже напечатать собственный вариант накладки на 3D-принтере.

Технология Aura Sync предоставляет широкие возможности, чтобы воплотить собственное видение декоративной подсветки. Полноцветная иллюминация реализована в логотипе на крышке, клавиатуре (с разделением на четыре зоны) и светодиодной полоске, проходящей по трем граням корпуса.

Полная боеготовность

Несмотря на еще более компактный корпус, чем у предшествующих моделей, ноутбуки ROG Strix G Advantage Edition готовы предложить полный набор портов ввода/вывода. Расположение разъемов продуманно таким образом, чтобы к ним было удобно подключать самые разные периферийные устройства. На задней панели предусмотрены всевозможные разъемы для подключения внешних мониторов, а также основной разъем питания, порт HDMI, разъем Gigabit Ethernet, порт USB Type-A и порт USB Type-C с поддержкой интерфейса DisplayPort™.

Еще два порта USB и аудиоразъем для гарнитуры расположены на левой боковой панели, чтобы кабели от подключенных к ним устройств не мешали при управлении мышью правой рукой. Встроенный контроллер Wi-Fi 6 (802.11ax) позволяет передавать данные по беспроводному соединению со скоростью до 2,4 Гбит/с в совместимых сетях. Интеллектуальная система распределения траффика способствует снижению латентности и увеличению эффективности беспроводного канала. Кроме того, эксклюзивная технология ROG RangeBoost позволяет автоматически выбирать из четырех внутренних антенн ноутбука ту пару, которая обеспечит наилучший сигнал в текущих условиях, что увеличивает зону покрытия на 30% и улучшает стабильность беспроводного сигнала.