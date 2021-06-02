Г. Науседа ответил премьеру, что далее на саммиты ЕС будет ездить сам

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился с письмом к премьер-министру Ингриде Шимоните, чтобы известить о том, что он и далее будет представлять Литву на саммитах Евросоюза, поскольку это его конституционная обязанность, сообщил в среду портал 15min.lt.
Ранее И. Шимоните написала письмо главе государства, в котором предложила установить порядок, согласно которому иногда на саммиты ЕС отправлялся бы президент, а иногда – премьер, в зависимости от обсуждаемых тем.
Президент отметил, что представлять Литву его обязывает Конституция, а согласно конституционной доктрине «один институт государственной власти не может перенимать, передавать другой такие полномочия, или отказываться от них».
«Реализуя предусмотренные в Конституции президентские полномочия, ответственно и всеми силами я и далее буду выполнять конституционные обязанности, включая многолетнюю практику представительства интересов Литвы на заседании Совета руководителей Европы», – говорится в письме Г. Науседы.
Он призвал премьера «продолжать сотрудничество в подготовке и согласовании позиций представительства Литвы в Совете руководителей Европы».
Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммите ЕС консерваторы начали поднимать после победы на последних парламентских выборах.