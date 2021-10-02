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Auga Group создала трактор на биогазе и электричестве

Nuotrauka BFL/ Julius Kalinskas

Косвенно контролируемая предпринимателем Кястутисом Ющусом одна из крупнейших в странах Балтии компаний сельскохозяйственных инвестиций Auga Group создала трактор на биогазе и электричестве, который может работать 12 часов. 

По словам К. Ющуса, запустить трактор в массовое производство планируется в следующем году. Кроме того, в 2002 году компания обещает и другие новые технологии, устраняющие загрязнение окружающей среды в сельском хозяйстве. 

«Результатом всех этих технологий будет создание полностью нейтральной в плане СO2 цепочки продовольствия», – сказал К. Ющус на презентации технологии в среду. 

«Нам удалось сделать то, что до сих пор не было сделано – раньше пытались создать тракторы на биогазе и электричестве, но они не годились для профессионального использования в фермерских хозяйствах», – сказал К. Ющус. 

По его словам, метан на 25% обуславливает глобальное потепление, поэтому компания создала решение, как использовать в сельском хозяйстве там же произведенный биогаз. К. Ющус говорит, что технология позволяет быстро и легко менять топливные кассеты. 

Предприятие пока не раскрыло точную модель бизнеса, однако К. Ющус сказал, что использование этой технологии будет обходиться фермерам дешевле, чем тракторы на дизельном топливе. 

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