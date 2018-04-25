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Аварийно остановлена работа Achema, произошел выброс загрязнений

Фото BFL/Кястутис Ванагас

В понедельник из-за перебоев в электроснабжении аварийным образом была остановлена работа крупнейшего в странах Балтии производителя аммиачных удобрений – йонавской компании Achema, произошел выброс в окружающую среду превышающих обычные объемов загрязнений.

Об этом сообщило в среду BNS Министерство по вопросам окружающей среды.

Как сообщает министерство, произошел выброс в окружающую среду превышающих обычные объемов оксидов азота и окиси углерода.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала BNS, что требования нарушены не были, однако не был ли превышен годовой норматив выборов загрязнений в окружающую среду, станет ясно только в конце года.

«На Йонавской электроподстанции произошла поломка, из-за которой имел место сбой в электроснабжении завода удобрений Achema. В результате была вынуждена остановиться большая часть производственных цехов Achema», – сказал в комментарии технический директор Achema Юозас Тунайтис.

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