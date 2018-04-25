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TOP,Новости,Политика,Энергетика

В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что услышал предупреждение Литвы относительно строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако пока не комментирует, будет ли его страна и в дальнейшем покупать электроэнергию из Беларуси.

После встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой украинский лидер сказал, что обсудит этот вопрос с министром энергетики Украины.

«Я услышал этот сигнал. Я обязательно  с министром энергетики  обсужу этот вопрос», – сказал В. Зеленский журналистам.

«Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев», – добавил он.

По словам В. Зеленского, белорусская электроэнергия – это один из способов борьбы с энергетическими монополистами в самой Украине.

Г. Науседа утверждал, что не стремился убедить Украину не покупать белорусскую электроэнергию, но рассказал о позиции Литвы.

«Культура строительства на этой станции, ну, совершенно неудовлетворительная, это мягко говоря», – отметил президент Литвы.

По его словам, провести в жизнь требования безопасности на БелАЭС до ввода ее в эксплуатацию призывает не только Литва, но и весь Евросоюз (ЕС).

Литва с начала 2016 года стремится убедить страны-члены ЕС присоединиться к эмбарго белорусского электричества, однако другие страны Балтии такие шаги не предприняли. Эксперты признают, что электроэнергия с БелАЭС теоретически может попадать на общий рынок через Россию и Латвию.

Белорусские власти утверждают, что станция может быть введена в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Они отклоняют претензии Литвы о несоблюдении стандартов безопасности.

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