В Латвии электронные деньги объявят вне закона

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Сегодня в Латвии утвердили поправки к уголовно-процессуальному закону согласно, которым следственные органы смогут конфисковывать и продавать арестованные электронные деньги без права обжалования решения. Подробности рассказала депутат Сейма Латвии Любовь Шевцова:

— Суть поправки, которые внес министр юстиции в уголовно-процессуальный закон, заключается в том, что как только накладывается арест на виртуальную валюту, дознаватель имеет право в оперативном порядке принять решение о реализации валюты на свободном рынке. Если на данном этапе электронные деньги, в случае ареста, задерживаются до выяснения обстоятельств, то поправка предусматривает ее реализацию без права обжалования.

Я спросила у представителей Госполиции: «Как обстоит дело с регулированием данного вопроса в Эстонии и Литве, где рынок виртуальных валют, наоборот, либерализуют?» Мне ответили, что в этих странах, действительно, не предусмотрено строгого регламентирования данного вопроса, а вот Латвия станет первой. Однозначно, трактовка министра юстиции и полиции – это еще один шаг в сторону полицейского государства: все запрещается, подлежит тотальному контролю, аресту и конфискации.