Фото дня Социальная акция Вильнюсского Университета «Диплом за Спасибо» Дата публикации: 2019-11-272019-11-27 Фото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета СкарайтенеФото BFL/Грета Скарайтене 27 ноября в Вильнюсе на площади В.Кудирки у здания правительства состоялась социальная акция «Диплом за Спасибо», организованная Вильнюсским университетом. В Латвии электронные деньги объявят вне закона В Каунасе установили «космическую» ёлку Оставьте свой комментарий Соединить с 600 Не обязателен 600 Не обязателен
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