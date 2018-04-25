Социальная акция Вильнюсского Университета «Диплом за Спасибо»

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

Фото BFL/Грета Скарайтене

27 ноября в Вильнюсе на площади В.Кудирки у здания правительства состоялась социальная акция «Диплом за Спасибо», организованная Вильнюсским университетом.