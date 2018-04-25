Фото дня В Каунасе установили «космическую» ёлку Дата публикации: 2019-11-272019-11-27 Фото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас БялюнасФото BFL/Теодорас Бялюнас В Каунасе на Ратушной площади устанавливают рождественскую ель Социальная акция Вильнюсского Университета «Диплом за Спасибо» Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше Оставьте свой комментарий Соединить с 600 Не обязателен 600 Не обязателен
Оставьте свой комментарий