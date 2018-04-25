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В Каунасе установили «космическую» ёлку

  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас
  • Фото BFL/Теодорас Бялюнас

В Каунасе на Ратушной площади устанавливают рождественскую ель

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