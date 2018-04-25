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Avia Solutions Group вместе с китайцами открыла новый центр обучения пилотов

Nuotrauka pixabay.com

Принадлежащая группе предпринимателя Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group компания BAA Training и государственная Компания развития гражданской авиации и инвестиций Хэнаня (HNCA) открыли в Китае новый центр обучения пилотов в Китае открыла центр обучения пилотов BAA Training China.

В центре будут оборудованы шесть симуляторов полета типа Boeing и Airbus, за год центр сможет готовить 4 тыс. пилотов, сообщила BNS Avia Solutions Group.

«Невзирая на отмечаемую тенденцию экономического спада в авиационном секторе, мы ожидаем позитивный прорыв в авиаиндустрии в недалеком будущем, я также убежден, что авиация, как один из поощряющих экономику факторов, восстановится и быстро будет развиваться далее», – отметил в  пресс-релизе Г. Жемялис.

Учебный центр был учрежден на основании франчайзинга, он был создан в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу. 

Летом прошлого года сообщалось, что Avia Solutions Group вместе с HNCA планируют инвестировать в учебный центр 53 млн евро. 

BAA Training China– второй центр обучения пилотов, учрежденный литовской компанией в регионе Азии и Тихого океана: с сентября 2019 года во Вьетнаме действует BAA Training Vietnam.

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