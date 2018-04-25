Авиакомпании готовятся к новым потрясениям из-за второй волны COVID-19

Авиакомпании во всем мире готовятся к дальнейшим потрясениям на рынке из-за второй волны коронавируса, сообщает Euronews.
Авиаиндустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии сфер экономики. По оценкам экспертов, в этом году пассажиропоток в мире снизится на 66%, финансовые потери превысят 80 млрд евро.
«Необходимо понять, что наша индустрия рискует не пережить этот кризис, если мы сначала не решим проблему того, как вернуть людей в самолеты», — говорит генеральный директор компании «Британские авиалинии» Шон Дойл.
Несмотря на то, что для полного восстановления потребуется время, некоторые участники рынка надеются на повышенный спрос после строгого карантина и ограничений на поездки. На это, в частности, рассчитывает генеральный директор компании «Катарские авиалинии» Акбар аль-Бакер. «Люди снова захотят путешествовать, возобновятся поездки в деловых целях. Ограничения заставили людей задуматься о том, что возможность путешествовать зависит от непредвиденных обстоятельств, мы воспринимали эту возможность как само собой разумеющееся», — отмечает Акбар аль-Бакер.
Между тем Международный совет аэропортов и Международная ассоциация воздушного транспорта усиливают давление на правительства с призывом организовать эффективный процесс тестирования на коронавирус, чтобы открыть границы и восстановить рынок международных авиаперевозок.belta.by