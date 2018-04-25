Авиакомпании готовятся к новым потрясениям из-за второй волны COVID-19

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Авиакомпании во всем мире готовятся к дальнейшим потрясениям на рынке из-за второй волны коронавируса, сообщает Euronews.

Авиаиндустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии сфер экономики. По оценкам экспертов, в этом году пассажиропоток в мире снизится на 66%, финансовые потери превысят 80 млрд евро.

«Необходимо понять, что наша индустрия рискует не пережить этот кризис, если мы сначала не решим проблему того, как вернуть людей в самолеты», — говорит генеральный директор компании «Британские авиалинии» Шон Дойл.