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Авиакомпании готовятся к новым потрясениям из-за второй волны COVID-19

Фото pixabay.com

Авиакомпании во всем мире готовятся к дальнейшим потрясениям на рынке из-за второй волны коронавируса, сообщает Euronews.

Авиаиндустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии сфер экономики. По оценкам экспертов, в этом году пассажиропоток в мире снизится на 66%, финансовые потери превысят 80 млрд евро.

«Необходимо понять, что наша индустрия рискует не пережить этот кризис, если мы сначала не решим проблему того, как вернуть людей в самолеты», — говорит генеральный директор компании «Британские авиалинии» Шон Дойл.

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Несмотря на то, что для полного восстановления потребуется время, некоторые участники рынка надеются на повышенный спрос после строгого карантина и ограничений на поездки. На это, в частности, рассчитывает генеральный директор компании «Катарские авиалинии» Акбар аль-Бакер. «Люди снова захотят путешествовать, возобновятся поездки в деловых целях. Ограничения заставили людей задуматься о том, что возможность путешествовать зависит от непредвиденных обстоятельств, мы воспринимали эту возможность как само собой разумеющееся», — отмечает Акбар аль-Бакер.

Между тем Международный совет аэропортов и Международная ассоциация воздушного транспорта усиливают давление на правительства с призывом организовать эффективный процесс тестирования на коронавирус, чтобы открыть границы и восстановить рынок международных авиаперевозок.

belta.by

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