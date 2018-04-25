На выборах в сейм Литвы начинается голосование на дому и в спецпунктах

В пятницу во втором туре выборов в сейм Литвы смогут голосовать избиратели, у которых есть право сделать это на дому, также в специальных пунктах – в больницах, учреждениях опеки, в местах лишения свободы.

Голосование на дому пройдет в пятницу и в субботу. Для него нужно было регистрироваться заранее на избирательном участке.

В связи с угрозой коронавируса в этом году такая возможность создана не только для людей с ограниченными способностями, людей старше 70 лет, которые не могут прибыть на избирательные участки, и но людям, которые ухаживают за людьми с недугами, а также жителям, у которых выявлен коронавирус, или тем, кто должен был изолироваться по причине контактов или поездок за границу.