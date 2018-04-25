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Как пишет портал Merkur.de, в Баварии впервые с весны ввели жесткие ограничения в связи с коронавирусом.

Так, речь идёт о районе Берхтесгаденер-Ланд, входящем в состав федеральной земли Бавария. Здесь с 20 октября гражданам запрещено покидать жильё без крайней необходимости, отменены все общественные мероприятия. Детские учебные и дошкольные учреждения пока продолжают работать.

Планируется, что новые жесткие меры будут действовать две недели.