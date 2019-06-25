Авиакомпании меняют маршруты из-за американо-иранского конфликта

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Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии, Saudi Arabian Airlines, изменил маршруты полетов в районе Ормузского пролива и Оманского залива в связи с ростом напряженности между США и Исламской республикой Иран.

Управление гражданской авиации США отдало американским авиакомпаниям распоряжение не пользоваться трассами, пролегающими в непосредственной близости от иранской территории.

Причиной этого стал перехват иранскими войсками ПВО американского беспилотного летательного аппарата. Тегеран утверждает, что он находился в воздушном пространстве Ирана, Вашингтон – что над международными водами. США также отмечают, что в районе атаки находилось несколько гражданских авиалайнеров.

Среди авиакомпаний, сообщивших об изменении маршрутов, — British Airways, голландская KLM, австралийская Qantas, германская Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Emirates Airlines.