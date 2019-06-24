Цены ползут вверх

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Осенью прошлого года правительство Литвы объявило войну с ценами в магазинах, однако портал www.pricer.lt, проводящий регулярный мониторинг, установил, что цены в стране растут уже несколько месяцев подряд. По словам экономистов, причин этого явления может быть несколько, однако одни из основных – рост доходов жителей и увеличение спроса.

Несмотря на намерения политиков, производителей, торговцев обуздать подорожание продуктов, цены неумолимо ползут вверх, причем на самые необходимые продовольственные товары.

Согласно статистическим данным, расходы на продукты питания в семейном бюджете жителей Литвы составляют в среднем 20 процентов. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

Наши граждане сильнее всех в Евросоюзе обеспокоены ростом цен на продукты питания и услуги. Большинство из них — 65% — назвали рост цен самой важной проблемой.

Эксперты портала www.pricer.lt констатируют, что, по сравнению с апрелем, средняя «корзина», составленная из самых дешевых продуктов питания, в литовских магазинах подешевела на 51 цент, и все-таки она стоила на 4% дороже, чем в начале года.

Cамая дешевая продуктовая «корзина» остается в торговой сети Maxima (50,25 евро), торговая сеть IKI снизила стоимость корзины на 1,34 евро и оказалась на втором месте. Norfa опустилась на четвертое место, хотя стоимость «корзины» дешевых продуктов сократилась на 38 центов.

Согласно исследованию, стоимость продуктовой корзины в торговой сети Lidl, занимающей четвертое место, выросла на 65 центов, а торговая сеть Rimi в рейтинге цен оказалась на предпоследнем месте. Интернет-магазин Barbora остался самым дорогим магазином для покупки продуктов питания в апреле.

По данным pricer.lt, наиболее дорожали повседневные продукты: картофель, хлеб, макароны, сахар, овсянка, рис, свинина, курица. В то же время дешевеют менее употребляемые продукты: шоколад, яблоки, сельдь, кисломолочный сыр, самый дешевый чай.

Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом, нынче более всего подорожал картофель (146,5%), бананы (27%), цены на самый дешевый черный хлеб без специальных добавок подпрыгнули на 18,4%. Более всего подешевели самые дешевые яблоки (53,9%), дешевый черный чай (19,7%) и дешевый черный шоколад (17%).

Цены аналитиками портала www.pricer.lt были зафиксированы 26 мая в литовских торговых центрах Maxima, IKI, Norfa, Rimi, Lidl, интернет-магазине Barbora.

Меры по обузданию цен

Государство, учитывая сложившуюся ситуацию, предлагает различные меры, среди которых введение «семейной карты». Наконец, на ковер к премьеру вызвали представителей крупнейших сетей, с которыми обсудили повышение покупательной способности населения и план борьбы с высокими ценами. Справедливости ради стоит отметить, что рост цен обусловлен также удорожанием сырьевой базы, электроэнергии, нефти. Из-за погодных условий собираем не очень богатый урожай. Повышается зарплата, а значит, себестоимость продукции растет.

Идею «семейной карты» раскритиковали литовские экономисты. По их мнению, подобные меры помогут малому бизнесу или отдельным социальным группам, но существенно не изменят стоимость продовольственных товаров.

По мнению экспертов, могли бы уменьшить свои аппетиты и торговые сети. По данным Института аграрной экономики, прослеживается очевидная тенденция, что торговые сети забирают более значительную часть дохода. Если раньше доля дохода торговых сетей в структуре цены составляла 20-25%, то сейчас – 30-35% и даже приближается по некоторым товарам к 50%.

Отдельные эксперты предлагали и самому государству подключиться к мерам по снижению цен, робко рекомендуя уменьшить налог на добавленную стоимость, хотя бы на самые необходимые продукты питания. Ведь в соседней Польше он составляет 5%, в среднем по ЕС 8-9%, в Литве – 21%. Снижение НДС — это еще и вклад в борьбу с теневой экономикой. Как правило, власти предержащие напоминают, что любое снижение налога — это снижение поступлений в госбюджет, и это нужно как-то компенсировать.

Рост цен, по мнению аналитиков, — это реакция на рост спроса. Розничная торговля продуктами растет довольно быстро, а вообще, по данным первого квартала, розничная торговля в Литве росла быстрее, чем в других странах ЕС. Есть большой спрос, а из-за этого торговцы склонны повышать цены на некоторые продукты.

Шоп-туры

Пока политики, торговцы и производители ведут обширные дискуссии, жители Литвы выбирают для шопинга соседние страны.

Наши сограждане часто ездят в Польшу за продуктами питания, большинство непродовольственных товаров они также покупают в соседних странах. Продукты питания и безалкогольные напитки составляли 11,9% от общего числа покупок за рубежом. Непродовольственные товары в основном представляли собой инструменты и материалы для строительства и обустройства дома — 23,3%, бытовую технику — 19,6%, автомобильные запчасти и аксессуары — 12,3%.

Литовские цены идентичны ценам на одежду, обувь в Германии, Франции, Англии, а ведь зарплаты там в несколько раз выше. Более того, в Испании, по данным портала www.pricet.lt, более низкие цены на одежду и обувь, чем в Литве.

Сегодня можно сказать, что третья часть жителей Литвы закупается в Польше. Это регионы, которые находятся вблизи польской границы. Надо отметить, что в нынешней ситуации, когда налог на добавленную стоимость на продукты питания в Польше 5%, а в Литве — 21%, польские товары вряд ли придут в Литву даже при самых благоприятных ситуациях, так как им выгоднее реализовывать товары на своем рынке.

Ежегодно растут траты жителей Литвы в польских магазинах. В прошлом году литовцы потратили в Польше на 5% больше, чем в 2017 г. (в общей сложности 366 млн евро), эти данные со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Польши сообщил портал 15min.lt. В последнем квартале каждый в среднем потратил в Польше около 120 евро. В этой стране все иностранные покупатели чаще всего покупают стройматериалы, электронику и бытовые товары, запчасти для автомобилей, а также продукты и алкоголь.

В создавшейся ситуации некоторые эксперты видят в качестве альтернативы для жителей Литвы более активное использование возможностей электронной торговли, что расширит выбор и позволит экономить потребителю на транспортных расходах.

Кроме того, если бы покупатель выбирал продукты питания по наиболее благоприятным ценам в разных магазинах, то смог бы сэкономить на продуктовой корзинке от 10 до 15 проц. Но при этом, конечно, теряется время, появляются дополнительные затраты на дорогу.

Подготовлено литовскими СМИ