Авиакомпания Lufthansa «включила» Болгарию в состав РФ

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Как сообщил посол Болгарии в США Георгий Панайотов, авиакомпания Lufthansa отказала в помощи с транзитом для летящего в Софию 12-летнего сына посла, объяснив это тем, что «Болгария — часть РФ».

Об этой ситуации в соцсетях рассказал сам посол Панайотов. По его словам, его сын должен был вылететь из Вашингтона в Софию через Франкфурт, а сопровождать ребёнка и помочь ему с пересадкой должны были сотрудники Lufthansa. Однако компания в день вылета отказала в уже подтвержденной услуге сопровождения, заявив, что «Болгария — часть Российской Федерации».