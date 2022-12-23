Авиакомпания Lufthansa «включила» Болгарию в состав РФ

Как сообщил посол Болгарии в США Георгий Панайотов, авиакомпания Lufthansa отказала в помощи с транзитом для летящего в Софию 12-летнего сына посла, объяснив это тем, что «Болгария — часть РФ».
Об этой ситуации в соцсетях рассказал сам посол Панайотов. По его словам, его сын должен был вылететь из Вашингтона в Софию через Франкфурт, а сопровождать ребёнка и помочь ему с пересадкой должны были сотрудники Lufthansa. Однако компания в день вылета отказала в уже подтвержденной услуге сопровождения, заявив, что «Болгария — часть Российской Федерации».
«Это не шутка, это реальный случай, который потрепал нервы мне и травмировал ребёнка», — заявил посол. Позже он сообщил, что в итоге недоразумение было улажено, мальчик всё-таки смог сесть на рейс в Болгарию, и сотрудники перевозчика оказали ему помощь. Посол полагает, что теперь он может претендовать на компенсацию морального ущерба от авиакомпании.