В Беларусь я ездил поддержать страдающих от режима друзей – Вишняускас

«Моим мотивом был предрождественский визит и этим визитом я хотел показать, что вы мне друзья, даже если есть режим А. Лукашенко, даже если есть риск для поездок, потому что меня спровоцируют», — сказал Вишняускас. По его словам, некоторые из его друзей-пасторов находятся в заключении в Беларуси, у них отобрали здания.

«Почему я должен отказываться от них? Почему я должен поворачиваться спиной? Такие, как мы, живут в Беларуси — они жаждут свободы», — удивлялся солист.

Он сказал, что поехал в Беларусь по приглашению друзей и «не было ни Лукашенко, ни сливок».

«Я участвовал в богослужении, в основном общался с верующими», — рассказал солист, заверив, что узнал о визите президента России Владимира Путина в Беларусь только в воскресенье.

Вишняускас рассказал программе, что просил о десятиминутном визите у министра культуры Симона Кайриса, но его советник сказал, что времени нет.

«Его отказ принять меня меня сильно потряс», — сказал Вишняускас.

Солист оперы заявил, что ему не следует выступать в России, и что он поддерживает Украину молитвами и регулярными пожертвованиями.

«Я никогда не оправдывал и никогда не буду оправдывать как гражданин Литвы любую агрессию, принуждение, терроризм», — сказал Вишняускас.

Он обещает продолжить сольную деятельность на Западе.

В минувшее воскресенье в Минске Вишняускас исполнил арию Отелло из оперы Джузеппе Верди «Отелло».



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