Австралия готовится к «посткоронавирусному» миру: $270 млрд на усиление армии

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Власти Зеленого континента намерены увеличить военную мощь страны, вложив в укрепление армии дополнительные 270 миллиардов долларов, чтобы подготовиться к «более бедному, более опасному и более хаотичному» посткоронавирусному миру.

Об этом сообщает Тhe Australian Broadcasting Corporation.

Премьер-министр Скотт Моррисон объявит об усилении вооруженных сил в ближайшую среду. Новый пакет расходов включает производство ракет большей дальности, систему подводного наблюдения и усовершенствованные технологии кибербезопасности.

«Индо-Тихоокеанский регион – это то место, где мы живем, и мы хотим сохранить его открытым, суверенным и свободным от принуждения и гегемонии. Мы по-прежнему готовы к военным взносам за пределами региона, если это соответствует нашим национальным интересам, включая поддержку коалиций под руководством США, но не допустим, чтобы непредвиденные обстоятельства нанесли ущерб нашей безопасности и способности ответить на любой вызов», – заявит Моррисон в ходе намеченного на завтра выступления с трибуны Академии вооруженных сил Австралии.

Данный проект, рассчитанный на ближайшие десять лет, включает 800 миллионов долларов для закупки у ВМС США ракет большой дальности, 9,3 миллиарда долларов для исследований и разработок нового оружия, включая гиперзвуковое оружие и 7 миллиардов долларов для системы подводного наблюдения.

«Это поможет держать на расстоянии потенциальных противников и создаст жизненно важную инфраструктуру, способную предотвратить войну», – разъяснит согражданам премьер.